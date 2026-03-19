Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,4 artarak 116 doları geçti

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 8,4 artarak 116 doları geçti.

Dün 111,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,38 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,4 artışla 116,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı sonrası yükselişini sürdürüyor. Ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları üstlenen İsrail, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğal gaz tesislerine saldırı gerçekleştirdi.

Ayrıca Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının ise enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi. Suudi Arabistan ise Riyad'a yönelen dört balistik füzenin imha edildiğini ve bir doğal gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı.

Kuveyt Petrol Şirketi de Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran, Katar'a saldırmaya karar vermedikçe İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına yönelik başka hiçbir saldırı gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, "Böyle bir durumun olması halinde ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının tamamını havaya uçuracaktır." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 115,21 doların direnç, 112,14 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

