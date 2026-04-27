Brent petrolün varili 101,19 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 101,19 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 101,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,13 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 101,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,18 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda devam eden arz kesintileri ve ABD ile İran arasında süren ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlikler etkili oluyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrasındaki müzakerelerde, ülkenin çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Erakçi, İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin, "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Erakçi, Pakistan aracılığıyla ABD’ye ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin belirtildiği bir mektup iletti.

Taraflar arasındaki sert söylemler arz endişelerini artırmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda ABD'yi "havaya uçuracağını", İsrail'i de "dakikalar içinde yok edeceğini" ileri sürdü.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad ise Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin,"Hiçbir koşulda Boğaz'ı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yönde." ifadesine yer verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

Söz konusu gelişmeler, küresel petrol arzına ilişkin riskleri canlı tutarken, piyasalarda yukarı yönlü fiyat hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 102,42 doların direnç, 99,10 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

