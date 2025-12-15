FİNANS

Brent petrolün varili 61,23 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,23 dolardan işlem görüyor.


Cansu Akalp

Cuma günü 61,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 61,23 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD-Venezuela geriliminin tırmanmasına bağlı arz kesintileri yaşanabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

New York Times (NYT) gazetesi, ABD tarafından Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerinin, Caracas hükümetinin Küba'yı destekleme çabalarının bir parçası olduğunu iddia etti.

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) iç verilerinin kaynak gösterildiği haberde, "Skipper" adlı tankerin 4 Aralık'ta ülkeden ayrıldığı, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıdığı ve tankerin varış noktasının Küba'nın Matanzas Limanı olarak gösterildiği belirtildi.

Habere göre, PDVSA'ya yakın bir kaynak, tankerin "Neptune 6" adlı başka bir gemiye petrol naklettikten sonra Çin'e doğru yola çıktığını öne sürdü.

İsimsiz kalmak koşuluyla konuşan bir İran Petrol Bakanlığı üst düzey yetkilisi de "Skipper"ın, daha önce 4 yıl boyunca İran petrolünü Suriye ve Çin'e nakletmek için kullanıldığını iddia etti.

Söz konusu gelişmeler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD'nin Venezuela petrolü taşıyan daha fazla gemiyi durdurmayı planladığına yönelik haber akışı arz kesintisi beklentilerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ARZ FAZLASI ENDİŞELERİ SÜRÜYOR!

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri iyimserlik ile temkinlilik arasında gidip gelirken, piyasalardaki arz fazlası endişeleri de güçlü kalmaya devam ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD ile Ukrayna'dan üst düzey heyetler, dün barış planı önerisini ele almak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda 20 maddeden oluşan plan başta olmak üzere ekonomik gündem ve birçok konuda derinlemesine görüşmeler yapıldığını ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bugün Berlin'de Şansölye Friedrich Merz ve diğer Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,35 dolar direnç, 60,97 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

