Brent petrolün varili 70,92 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,92 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 70,92 dolardan işlem görüyor

Dün 71,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,74 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,25 artışla 70,92 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,49 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, yatırımcıların bugün Cenevre’de yapılacak İran-ABD görüşmelerinin olası bir askeri gerilimi önleyip önleyemeyeceğine odaklanması etkili olurken, ABD’de artan ham petrol stokları ise yükselişi sınırladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelerde adil ve dengeli bir çözüm üzerinde anlaşmaya varma imkanı bulunduğuna inandığını söyledi.

India Today'e konuşan Erakçi, ABD'yle üçüncü tur görüşmeler için Cenevre'ye hareket etmeden önce Tahran'da açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin nükleer faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlamaya ve endişeleri gidermeye hazır olduklarını vurgulayan Erakçi, "Nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz. Bu, bizim tutumumuz ve istediğimiz şeydir. Bu nedenle yarın Cenevre’de üzerinde uzlaşılmış, adil ve dengeli bir çözüme ulaşma imkanı bulunduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'ın balistik füzeler hakkında konuşmayı reddettiğini iddia ederek bunu, "büyük bir sorun" olarak nitelendirdi.

ABD basınına göre Rubio, Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'yi bölgedeki üslerini ve ortaklarını tehdit eden, özellikle kısa menzilli olmak üzere çok sayıda balistik füzeye sahip olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'deki tüm üslerinin bu kapsama girdiğini söyledi.

Ayrıca deniz taşımacılığını ve ABD Donanmasını tehdit etmeye çalışan deniz unsurlarına da sahip olduğunu öne süren Rubio, "Bu nedenle, herkesin şunu anlamasını istiyorum. Nükleer programın ötesinde, yalnızca Amerika'ya ve Amerikalılara saldırmak için tasarlanmış bu konvansiyonel silahlara da sahipler." dedi.

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Öte yandan ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 16 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 16 milyon varil artışla 435 milyon 800 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon varil azalışla 254 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Beklentilerin üzerinde gelen stok artışı, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’de enerji talebinin zayıf seyrettiğine işaret ederek petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 72,42 doların direnç, 65,63 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
