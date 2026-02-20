FİNANS

Brent petrolün varili 71,80 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,80 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 71,80 dolardan işlem görüyor

Dün 71,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,60 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 71,80 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,91 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD-İran geriliminin artması ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması etkili oldu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD hükümeti yetkilileri ile eski askerlere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, 2003'teki Irak işgali sonrası Orta Doğu bölgesine bugüne kadarki en büyük hava gücünü taşıdığı ve "İran'a karşı" olası bir saldırıya hazırlık yaptığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek, "İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." dedi.

ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin orduya ve sivil savunma birimlerine "savaş hazırlığı" talimatı verdiği aktarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, misilleme yapmaları halinde Tahran yönetimini "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "Askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

Washington ile Tahran arasındaki gerilimin artmasıyla küresel enerji ticareti açısından kritik bir boğaz olan Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışında kesinti yaşanabileceği endişelerinin güçlenmesi fiyatları destekledi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakerelerde siyasi alandan çok askeri yönde ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Görüşmelerde ilerleme sağlanamaması, Rus enerji ihracatına yönelik yaptırımların gevşetilebileceğine dair umutları zayıflatarak fiyatları destekleyen diğer unsur oldu.

HAM PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ DE FİYATLARI DESTEKLİYOR!

ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine düşmesi de fiyatlara destek verdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 9 milyon varil azalışla 419 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artışla 415 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 200 bin varil azalışla 255 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 77,30 doların direnç, 66,63 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Kaynak: AA

