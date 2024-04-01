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Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi! İBB için Ekrem İmamoğlu ile yarışacaklardı! İmamoğlu'nun iki kurmayından fark yediler...

01.04.2024 12:13
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AK Parti, 2002 seçimlerinden sonra ilk defa Türkiye genelinde 2. parti oldu! CHP, birçok büyükşehri AK Parti'nin elinden aldı. İstanbul'un ilçelerinde de tablo, Türkiye geneli gibi! AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen ilçeler CHP'ye geçti. Buradaki seçim sonuçlarında en dikkat çeken noktalardan biri de Ekrem İmamoğlu'nun karşısına İBB adayı olarak çıkması beklenen iki ismin İmamoğlu'nun kurmaylarından fark yemesi oldu. İşte detaylar...

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi! İBB için Ekrem İmamoğlu ile yarışacaklardı! İmamoğlu'nun iki kurmayından fark yediler...

Türkiye, seçim sonuçlarını konuşmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin haricinde Bursa da Afyonkarahisar da Balıkesir de Manisa da Adıyaman da Kilis de Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçti. Aday belirleme sürecinde yaşananlar bir kez daha akıllara geldi.

MYNET DETAY HABER

AK Parti, İstanbul için aday belirleme konusunda oldukça zorlandı. 2023'ün Aralık ayında adayın açıklanması bekleniyordu, süreç 2024'e kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmeleri sonrası Murat Kurum isminde karar kılındı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın adı adaylık için geçiyordu.

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Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı, Ekrem İmamoğlu ile daha önce polemik yaşamış isimler arasındaydı. Hilmi Türkmen ve Ergün Turan ise Trabzonlu oldukları için bir adım öndelerdi. Süreç devam etti ve bakanlığı dönemindeki performansıyla, deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle vatandaşın gözünde imajı iyi olan Murat Kurum'da karar kılındı.

İMAMOĞLU İLE YARIŞACAKLARDI, İMAMOĞLU'NUN KURMAYLARINA YENİLDİLER

Üsküdar ve Tuzla'daki seçim sonuçları özellikle AK Parti adına büyük sürpriz olarak nitelendirildi. Üsküdar'da Hilmi Türkmen, Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinde yer alan İstanbul Şehir Hatları'nda genel müdürlük yapan Sinem Dedetaş'tan 7 puan fark yiyerek seçimi kaybetti.

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HİLMİ TÜRKMEN SOSYAL MEDYADA ÇOK AKTİFTİ

Üsküdar'da 2019'daki seçimi de ufak farkla kazanan Hilmi Türkmen, özellikle sosyal medyayı çok etkin kullanıyordu. Millet bahçeleri, parklar gibi yeşil alanların kazanımının ve yaptığı açılışların sosyal medyadan geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Hilmi Türkmen, seçim döneminde de Facebook ve Instagram'a reklam vererek gündem olmuştu.

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TUZLA'DA ŞADİ YAZICI 11 PUAN GERİDE KALDI

Tuzla'da uzun senelerdir belediye başkanlığı yapan Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün gerisinde kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan genç avukat Eren Ali Bingöl, oyların %50.9'unu alarak Tuzla'nın yeni belediye başkanı oldu.
Şadi Yazıcı ise %39 oranında oy aldı ve seçimi Tuzla'da ikinci olarak noktaladı.

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3 dönem boyunca Tuzla'da belediye başkanlığı yapan Şadi Yazıcı'nın adı da Hilmi Türkmen gibi İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı için geçmişti.

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