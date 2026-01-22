“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

Yapay zekanın gelişimi nedeniyle birçok mesleğin ve üniversite diplomalarının geleceği yeniden tartışmaya açıldı. Palantir CEO’su Alex Karp, Davos’ta yaptığı açıklamada bazı bölümlerden mezun olanların iş bulmasının her geçen gün daha da zorlaşacağını söyledi.

ABD merkezli teknoloji ve yazılım şirketi Palantir'in CEO'su Alex Karp, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen "Yapay zeka genel olarak iş yaratacak mı yoksa işleri yok mu edecek?" sorusu üzerine Karp endişe yaratan bir açıklama yaptı.

Karp, yapay zekanın ABD ekonomisini ele geçirmesiyle felsefe ve diğer beşeri bilimler alanlarında üniversite diplomasına sahip çalışanların iş bulmakta zorlanacağını söyledi.

Karp, "Yapay zeka, beşeri bilimler alanındaki işleri yok edecek. Eğer seçkin bir okula gittiyseniz ve felsefe okuduysanız -kendimi örnek olarak kullanacağım- umarım başka bir beceriniz vardır. Bu beceriyi pazarlamak zor olacak" ifadesini kullandı.

58 yaşındaki Karp da felsefe okuduktan sonra 2003 yılında milyarder Peter Thiel ile birlikte Palantir'i kurmuştu.

Palantir'in patronu, iş bulmakta sıkıntı yaşayacak belirli alanlara işaret etmezken ancak beşeri bilimler mezunlarının genellikle akademi, hukuk ve devlet alanlarında kariyer yaptığını da vurguladı.

Fink'in ısrarı üzerine Karp, yapay zekanın bir sonucu olarak beyaz yakalı işlerde bir miktar sarsıntı yaşanacağını, ancak genellikle mavi yakalı olarak sınıflandırılan mesleki kariyer yollarının gelişeceğini söyledi.

Örneğin, Karp, teknoloji şirketleri için pil ve diğer bileşenleri üreten mesleki teknisyenleri gösterdi.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Karp, "Eğer bir mesleki teknisyenseniz... [onlar] çok değerli, hatta yeri doldurulamaz kişilerdir çünkü onları çok hızlı bir şekilde olduklarından farklı bir şeye dönüştürebiliriz. Bu işler daha da değerli hale gelecek" dedi.

Karp, yapay zekanın yayılmasından önce bile beşeri bilimler mezunlarının iş bulmasının zor olduğunun altını çizdi. Karp, "Bu diplomaları pazarlamak zordu, çok zordu. Çok güçlü bir eğitim gerektiriyor. Eğer bir işe girdiysem o işi tutmaya çalışırdım. Fakat önce birinin iş vermesi gerek" dedi.