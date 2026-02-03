FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bu Ekonomistleri Tanıyor musun?

Dünyayı değiştiren, krizleri tahmin eden ve cebimizdeki paranın kaderini belirleyen bu dev isimleri ne kadar tanıyorsun merak ediyoruz. Paul Krugman’dan Ben Bernanke’ye, devlerin liginde 8 soruluk kısa bir tura çıkmaya hazır mısın?

Bu Ekonomistleri Tanıyor musun?

Kim bunlar?

1/8

Kolay bir soruyla başlayalım! Kapitalizmi eleştiren ve 'Das Kapital' kitabını yazan düşünür kim?

Kolay bir soruyla başlayalım! Kapitalizmi eleştiren ve 'Das Kapital' kitabını yazan düşünür kim?
Karl Marx
Vladimir Lenin
Friedrich Engels
Leon Trotsky
2/8

Kriz anlarında devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan ekonomist hangisi?

Kriz anlarında devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan ekonomist hangisi?
Thomas Malthus
John Maynard Keynes
Robert Lucas
Adam Smith
3/8

Biraz zorlaştıralım! Akıl Oyunları filmine de konu olan Oyun Teorisi'nin kurucusu dahi kim?

Biraz zorlaştıralım! Akıl Oyunları filmine de konu olan Oyun Teorisi'nin kurucusu dahi kim?
John Nash
Daniel Kahneman
Paul Krugman
Janet Yellen
4/8

'Ulusların Düşüşü' kitabıyla tanıdığımız Nobel ödüllü Türk ekonomist kim?

'Ulusların Düşüşü' kitabıyla tanıdığımız Nobel ödüllü Türk ekonomist kim?
Özgür Demirtaş
Mahfi Eğilmez
Daron Acemoğlu
Durmuş Yılmaz
5/8

Zor bir soru! Gelir eşitsizliği üzerine yazdığı 700 sayfalık 'Capital' kitabıyla dünyayı sallayan?

Zor bir soru! Gelir eşitsizliği üzerine yazdığı 700 sayfalık 'Capital' kitabıyla dünyayı sallayan?
Esther Duflo
Thomas Piketty
Paul Samuelson
Robert Shiller
6/8

Paul Krugman, hangi alanda Nobel Ekonomi Ödülü kazanmıştır?

Paul Krugman, hangi alanda Nobel Ekonomi Ödülü kazanmıştır?
Uluslararası ticaret ve coğrafi ekonomi.
Para politikaları.
Çevre ekonomisi.
Finansal piyasalar.
7/8

Fakirlikle mücadele ve refah ekonomisi çalışmalarıyla Nobel alan Hintli deha?

Fakirlikle mücadele ve refah ekonomisi çalışmalarıyla Nobel alan Hintli deha?
Amartya Sen
Jagdish Bhagwati
Muhammad Yunus
Raghuram Rajan
8/8

Son sorumuz! Dış ticarette herkes en iyi bildiği işi yapmalı (Karşılaştırmalı Üstünlük) diyen?

Son sorumuz! Dış ticarette herkes en iyi bildiği işi yapmalı (Karşılaştırmalı Üstünlük) diyen?
David Ricardo
James Tobin
Friedrich Engels
Leon Walras
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ekonomist ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.