Bu Ekonomistleri Tanıyor musun?

1/8
Kolay bir soruyla başlayalım! Kapitalizmi eleştiren ve 'Das Kapital' kitabını yazan düşünür kim?
2/8
Kriz anlarında devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan ekonomist hangisi?
3/8
Biraz zorlaştıralım! Akıl Oyunları filmine de konu olan Oyun Teorisi'nin kurucusu dahi kim?
4/8
'Ulusların Düşüşü' kitabıyla tanıdığımız Nobel ödüllü Türk ekonomist kim?
5/8
Zor bir soru! Gelir eşitsizliği üzerine yazdığı 700 sayfalık 'Capital' kitabıyla dünyayı sallayan?
6/8
Paul Krugman, hangi alanda Nobel Ekonomi Ödülü kazanmıştır?
Uluslararası ticaret ve coğrafi ekonomi.
7/8
Fakirlikle mücadele ve refah ekonomisi çalışmalarıyla Nobel alan Hintli deha?
8/8
Son sorumuz! Dış ticarette herkes en iyi bildiği işi yapmalı (Karşılaştırmalı Üstünlük) diyen?