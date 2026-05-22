İkinci El Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

1. Cihazın IMEI numarasını kontrol et.



İlk ve en kritik adım bu. Telefonun IMEI numarasını mutlaka sorgula; çalıntı mı, kayıt dışı mı, klonlanmış mı öğren. Bunu e-Devlet üzerinden birkaç saniyede yapabiliyorsun. Çünkü sorunlu bir IMEI demek, telefonun bir gün ansızın kapanması demek.

2. Fiziksel durumunu detaylı incele.



Sadece çizik var mı? diye bakmak yetmez. Ekranda ölü piksel var mı, kasa eğilmiş mi, kamera lensinde çatlak var mı? Bunların hepsine tek tek bak. Telefonu eline aldığında hissiyat bile önemli; gevşeklik, sallanma gibi şeyler varsa orada dur! Kozmetik kusur ayrı, darbe almış cihaz ayrı, ikisini karıştırma!

3. Batarya sağlığını mutlaka sorgula.



İkinci el telefonların en büyük sıkıntısı bataryadır. Dışarıdan sağlam görünür ama şarjı yarım gün bile gitmez. Eğer mümkünse batarya sağlığı yüzdesini kontrol et (özellikle iPhone’larda bu çok kolay). Android tarafında da uygulamalarla bakılabiliyor. %80’in altı seni üzebilir, açık söyleyelim!

4. Tüm donanım özelliklerini tek tek test et!



Kamera açılıyor mu? Hoparlör cızırtı yapıyor mu? Mikrofon düzgün çalışıyor mu? Face ID / parmak izi sensörü aktif mi? Bunları denemeden almak ciddi hata olur! Özellikle sensörler ve kamera, tamir görmüş cihazlarda sıkıntılı çıkabiliyor. Bu nedenle iyi incelemek şart!

5. Fatura ve kutu bilgilerini sorgula!



Fatura varsa büyük artı. Hem cihazın geçmişini görürsün hem de olası bir durumda elin daha güçlü olur. Kutu ve aksesuarlar da cihazın ne kadar özenli kullanıldığını da gösterir. Tabii kutu var diye hemen güvenme ama hiç olmaması da ayrı bir soru işareti.

6. Satıcıyı iyi analiz et!



Bireysel satıcı mı, mağaza mı? Daha önce satış yapmış mı, yorumları nasıl? Burada satıcının tavrı bile önemli aslında. Sorularına net cevap veremiyorsa ya da geçiştiriyorsa orada bir şey vardır. Çok iyi fiyat veriyor diye hemen atlama, genelde fazla uygun olan fiyatların bir sebebi oluyor!

7. Piyasa fiyatını araştırmadan alma!



Aynı modelin ortalama fiyatını bilmeden pazarlık yapamazsın. Ucuzsa neden ucuz, pahalıysa neyi farklı, bunu anlaman lazım. Dikkat etmeden alışveriş yaparsan ya kazıklanırsın ya da gereksiz para ödersin. Kısacası; ikinci el telefon işi şans değil, dikkat işi. “Temiz kullanılmış.” lafına güvenip geçersen üzülürsün. Ama biraz sorgular, biraz kurcalarsan gerçekten çok iyi bir seçenek yakalayabilirsin.