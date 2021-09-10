FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. "Bu erkek mesleği sen yapamazsın" dediler! Yurt dışına ihracata başladı

"Bu erkek mesleği sen yapamazsın" dediler! Yurt dışına ihracata başladı

10.09.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te yaşayan Nurgül Türkmen, 10 yıl önce başladığı sedefçilik mesleği ile erkeklere taş çıkartıyor. Türkmen, kendisine ‘bu erkek mesleği sen yapamazsın’ diyenlere inat açtığı dükkanında yurtdışına ihracat yapıyor.

Gaziantep’te yaşayan Nurgül Türkmen, 10 yıl önce başladığı sedefçilik mesleği ile erkeklere taş çıkartıyor.

Erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan 44 yaşındaki Nurgül Türkmen, yaptığı eserlerle ailesinin geçimini sağlıyor. 10 yıl önce kocasından öğrendiği sedef kakma sanatında ustalaşan Türkmen açtığı dükkanda ürettiği ürünleri ABD, Kuzey Irak ve Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

"EŞİMDEN ESİNLENDİM"

Sedefçilik mesleğini eşinden esinlenerek yapmaya karar verdiğini ifade eden Nurgül Türkmen, “Sedefçiliğe tamamen eşimden esinlenerek başladım. Eşim 30 seneden beri bu mesleği yapıyor. Ben önceden özel sektörde çalışıyordum. Bu meslek benim de hoşuma gitti ‘ben neden yapmayayım’ dedim. Sonra İŞKUR’un bu sedefçilik eğitimini verdiğini duydum. Orada 6 ay eğitim gördüm. Sertifikamı aldıktan sonra kendime dükkan açtım” dedi.

"YAPAMAZSIN BU ERKEK MESLEĞİ DEDİLER"

Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf arkadaşının bu mesleğin erkek işi olduğunu söylediğini ve "sen yapamazsın" dediklerini söyleyen Türkmen, “Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf, ‘bana yapamazsın bu erkek mesleği’ dedi. Bu işi yapan tek kadınım. Onların sözlerine kulak asmadım ve daha güçlü durmaya çalıştım. 10 yıl olmasına rağmen hala ayakta kalmanın mutluluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

"BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR"

Ürünlerini yurt dışında birçok ülkeye ihraç ettiğini belirten Türkmen, “Yurt dışına satışlarımız var. Uzun süre Amerika’ya satış yaptım. Genelde Kuzey Irak çok talep ediyor. Arap ülkelerine gönderiyorum. Bana bu mesleği yapamazsın diyenlere inat daha çok güçlendim, hırslandım. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hala büyük bir çaba sarf ediyorum. Benim çekiçle sedef yaptığımı gören turistler şaşırıyor ama çok hoşlarına gidiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptı! 2 saatlik iş 3 dakikaya düştüÇamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptı! 2 saatlik iş 3 dakikaya düştü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyorBu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor
İçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdüİçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdü
Vergi, harç ve trafik cezalarına yüksek zamlar gelebilirVergi, harç ve trafik cezalarına yüksek zamlar gelebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Ford’dan Hindistan'daki fabrikalarını kapama kararı

Ford’dan Hindistan'daki fabrikalarını kapama kararı

Merkez Bankası'ndan önemli uyarı!

Merkez Bankası'ndan önemli uyarı!

Mezat usulü satılıyor, kilosu 150 lira

Mezat usulü satılıyor, kilosu 150 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.