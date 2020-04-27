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Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 gün ile yaş beklemeden emekli oluyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Sigortalı çalışanların, kaza geçirmesi ya da bazı hastalıklara yakalanmaları sonucunda, kişiler çalışma hayatına son vermek zorunda kalabiliyor. Bu noktada malulen emeklilik; çalışamayacak durumda olan birçok vatandaşın yararlandığı bir fırsat olarak görülüyor. Çalışma hayatına son vermek zorunda kalan kişiler malul sayılarak; erken emekli olma şansına sahip. Peki ama nasıl? İşte bütün detaylar...

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 gün ile yaş beklemeden emekli oluyor!

Malulen emeklilik; kişinin geçirdiği bir kaza sonucu ya da bir hastalık, engel durumunda; mevcut işini devam ettirememesi halinde mağdur olmaması adına hayata geçirilen bir erken emeklilik türüdür. Bu emeklilik türündeki amaç; halihazırdaki mesleğini devam ettiremediği için gelirinin bir kısmını ya da tamamını kaybetmiş olan engelli kişilerin herhangi bir mağduriyete uğramamasıdır.

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin, sigorta başlangıç tarihinden itibaren en az 10 yıl geçmesi gerekmektedir. Bütün sigorta türlerinde bu zorunluluk geçerlidir. (4A - SSK, 4B - BAĞKUR ve 4C - Emekli Sandığı)
Bu 10 yıllık süre zarfında başvuruyu yapacak kişinin 1800 günlük priminin ödenmiş olması gereklidir.
Kişinin engel durumu ya da hastalığı, sigortalı bir şekilde işe başladıktan sonra oluşması da şartlar arasında. Aynı zamanda kişinin, bu hastalığı ya da engel durumu, belirlenen hastanelerdeki sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üzerinde güç kaybı oluştuğuna ilişkin rapor vermesi en öncelikle aranan şarttır.
4A SSK sigorta türünde çalışan kişilerin, işlerini bırakması gerekiyor.
4B BAĞKUR sigorta türünde olan kişilerin, ticari faaliyetlerini sonlandırmış olmaları ve geçmişten kalan prim borcu bulunmaması gerekiyor.
4C Emekli Sandığı sigorta türüne bağlı kişilerin ise, bulundukları görevden ayrılmış olmaları gerekiyor.

MALULEN EMEKLİ KABUL EDİLECEK HASTALIKLAR HANGİLERİDİR?

Ölümcül derecede kabul edilen bütün kanser türleri,
Epilepsi, demans, beyin tümörleri, parkinson, selebral palsi, MS, zeka geriliği gibi beyin hasarı sonucu oluşan hastalıklar,
İleri düzeyde bipolar bozukluk ve şizofreni gibi kişinin hayatını, kararlarını ve ruh halini etkileyecek psikolojik rahatsızlıklar,
Görme yetisinin kaybolması ya da azalması, retinaya bağlı oluşan kanamalar,
Denge bozuklukları ve işitme kaybı,
Uzuv kaybı (Ampüte)
Bazı organ nakilleri (Karaciğer, kalp, akciğer, böbrek)
Siroz ya da tüberküloz gibi karaciğer hastalıkları,
Kalp yetmezliği ya da kalp kapakçığı rahatsızlıkları,
Metabolizma bozuklukları ve AIDS

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİR?

Kişinin işten ayrıldığına dair işten ayrılma bildirgesi,
Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi,
Sağlık raporu,
Vesikalık fotoğraf

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Kişiler malulen emeklilik için, SGK Müdürlüklerine ya da şubelerine giderek başvuru yapılabilmektedir. e-Devlet'ten online bir şekilde başvuru kabul edilmemektedir.

MALULEN EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Malulen emekli olacak kişilerin aklındaki en büyük soru işareti, aylık ne kadar maaş alacaklarıdır. Bu sorunun kesin bir yanıtı olmamakla birlikte, maaş hesaplamasını etkileyen birden çok değişken vardır. Bunlar:

Kişinin bu zamana kadarki prim sayısı günü,
Kişinin bağlı olduğu sigorta türü, (4A, 4B ya da 4C)
Sağlık raporunda yer alan engel, hastalık durumu.
Ortalama olarak maaşlar şu şekildedir:

4A ve 4B sigorta türüne bağlı olan kişiler, 850 - 1000 TL arasında (Koronavirüs salgını sonrası en düşük maaş 1500 TL'ye yükseltildi)
4C sigorta türüne bağlı olan kişiler ise, 1800 - 2000 TL arasında maaş almaktadır

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Anahtar Kelimeler:
Malulen emeklilik, SGK,

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