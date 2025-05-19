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Bu hataya düşmeyin! İsyan ettiren Schengen vizesi retlerinin "en büyük sebebi" belli oldu: "Tüm şirketlerin yaptığı bir oyun"

Yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşlarının en büyük kabusu vize başvurularının reddedilmesi. Özellikle Schengen ülkelerinden gelen retlerle ilgili gazeteci Kenan Taş gözlerden kaçan bir noktaya dikkat çekti. “Vize işi yapan tüm şirketlerin yaptığı bir oyun” olduğunu söyleyen açıklayan Taş, sahte otel rezervasyonları konusunda uyardı.

Bu hataya düşmeyin! İsyan ettiren Schengen vizesi retlerinin "en büyük sebebi" belli oldu: "Tüm şirketlerin yaptığı bir oyun"
Hazar Gönüllü

Özellikle son 2-3 yıldır Schengen ülkelerine gitmek isteyip vize başvurusu reddedilen Türk vatandaşlarının sayısı arttı. Ret cevapları mağdur olan vatandaşları isyan ettiriyor. Üstelik son 16 yılda 1 milyon kişinin parasını ödemesine rağmen vize alamadı.

VİZE KRİZİ KABUSA DÖNDÜ

ABD ve Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularında ret oranı son dönemde yüzde 70’i aştı. Schengen vizesi için aylar sonrasına randevu veriliyor. Uzun süredir devam eden yoğunluk ve başvurulardaki gecikmeler nedeniyle birçok vatandaş seyahat planlarını iptal etmek zorunda kalıyor.

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VİZE BAŞVURULARI NEDEN RET YİYOR? "EN BÜYÜK SEBEBİ BU"

Gazeteciler Kenan Taş ve Cüneyt Özdemir de Youtube programında vize sorununu ele aldı. Gazeteci Kenan Taş sahte otel rezervasyonu yapanları uyarırken vize retlerinin en büyük sebebinin bu olduğunu açıkladı.

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Kenan Taş vize sorunu ve sebepleriyle ilgili şöyle konuştu:

“Vize meselesi çok sıkıntı. Son 2-3 yıldır Türkiye’de vize problemi var. Bakıldığında ‘Türklere vize vermiyorlar’ deniyor. Avrupa Birliği kaynaklarına yakın isimlerle konuştum. ‘Niye vermiyorsunuz, buradaki sorun ne’ diye sordum. Büyükelçi diyor ki ‘Bu aracı şirketler dalavere işler yapıyor, alengirli işler yapıyor, evrakları eksik veriyorlar, o sebeple vermiyoruz.’

“TÜM VİZE İŞİ YAPAN ŞİRKETLERİN YAPTIĞI BİR OYUN”

Bakın burası çok önemli. Tüm vize işi yapan şirketlerin yaptığı bir oyun: sahte otel rezervasyonu. Vize retlerinin en büyük sebebi sahte otel rezervasyonlarıymış. Peki bunu inceleyen bir birim mi var? Hayır, yok. Şöyle yapıyorlar; her üç beş başvuruyu alıyorlar, inceliyorlar ve onu araştırıyorlarmış.

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“ÇOK DİKKAT EDİN” DİYEREK UYARDI

Biz diyoruz ki ‘Orada bir otel rezervasyonu yapalım. Nasıl olsa olur.’ Değil. Vize başvurusu yaparken yaptığınız otel rezervasyonuna çok dikkat edin. Parasını ödediniz mi, ödemediniz mi, bu çok çok önemli. Özellikle vize şirketleri bu konuda hassas davranmıyorlarmış.

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"1 YIL ALMAM LAZIM DİYORSUNUZ, BAKIYORSUNUZ 1 AYLIK GELMİŞ"

Vize meselesindeki en önemli noktalardan biri de şu. Örneğin siz vize aldınız, diyorsunuz ki ‘Ben geçen sene İtalya’dan vize başvurusunda bulundum, bana 6 ay verdiniz. İkinci vize başvurumda da 1 yıl almam lazım.’ Sonrasında bir bakıyorsunuz, 1 aylık vize gelmiş. Diyorsunuz ki ‘Niye böyle oldu?’ Vizedeki yetkililer, görevliler sizin evrakınızı yeterli bulmadıkları için daha az veriyorlarmış. Böyle de bir süreç var.

"SEYAHAT ETMEK İÇİN İYİ BİR SEBEBİNİZ OLSUN"

Sonuç olarak evraklarınızı iyi doldurun, aracı şirketinize vereceğiniz evraklara dikkat edin ve seyahat etmek için iyi bir sebebiniz olsun.”

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Vize kenan taş schengen vizesi
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