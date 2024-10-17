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Bu kadarına gerçekten pes! At eti eşek eti derken geyikten sucuk yapıp vatandaşa yedirmişler

17.10.2024 16:31
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan hileli ürünler listesinde birçok şirketin adı geçiyordu. Köfteci Yusuf'un köftesinde ve dönerinde domuz eti çıkması çok konuşuldu. Özellikle Anadolu'da at etinten sucuk yapan onlarca firma olduğu ortaya çıktı. Kastamonu'da gerçekleşen olayda ise bazı avcıların kaçak avladıkları geyiklerden sucuk yaptığı belirlendi.

Bu kadarına gerçekten pes! At eti eşek eti derken geyikten sucuk yapıp vatandaşa yedirmişler

Kaçak avlanma yapan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda geyik kafası, geyik eti ve en çarpıcısı geyik etinden yapılan sucuk ve tavşan eti ele geçirildi! Söz konusu olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken bu kişilere koruma altındaki hayvanları avlama suçundan yarım milyona yakın para cezası uygulandı.

GEYİKLERDEN SUCUK YAPIP SAKLAMIŞLAR

Türkiye dana rostolardan, köftelerden, dönerlerden çıkan domuz etinin şokunu yaşarken Kastamonu'dan gelen haber gündem oldu. Kastamonu'da kaçak avcılık yapan beş kişinin geyik etinden sucuk yapıp vatandaşa yedirdiği tespit edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Subaşı köyü Kütüklü tarla mevkisinde N.G, S.K, M.M, N.Ç. ve M.D'nin izinsiz av yaptığını tespit etti.

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N.G, S.K'ye ait ikametlerde yapılan aramada, geyik kafası, dişleri, boynuzu, postu, 36 kilo 100 gram geyik eti, 14 kilo 400 gram geyik etinden yapılan sucuk, 14 kilo 930 gram tavşan eti, 2 av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
geyik sucuk
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