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Bu kez de at ve eşek eti yedirmişler! Hileli gıda listesi güncellendi, Adana ve Gaziantep'teki skandal ifşalandı

Hileli gıda skandalına bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı hile yapan firmaların listesini güncelledi. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Adana ve Gaziantep'teki iki firma daha girdi. Söz konusu firmaların, vatandaşlara "dana" diye "at ve eşek eti" yedirdiği ortaya çıktı.

Bu kez de at ve eşek eti yedirmişler! Hileli gıda listesi güncellendi, Adana ve Gaziantep'teki skandal ifşalandı
Devrim Karadağ

Gıda skandalında liste yine güncellendi. Hileli gıda satışına karşı denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı listeye yeni firmalar ekledi.

AT VE EŞEK ETİ YEDİRMİŞLER

23 Mayıs tarihli listede hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek paylaşılırken, mide bulandıran detaylar yer aldı. 2 ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirildiği belirlendi.

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ADANA VE GAZİANTEP'TE AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Adana'nın Seyhan ilçesinde hizmet veren "Can Et" adlı işletmenin "dana" diye "at ve eşek eti" sattığı görüldü.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ise "Aydın Catering" adlı firmanın kıymasında "at ve eşek eti" ile "kanatlı eti" tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri:

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Hissenet
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Gaziantep Adana Tarım ve Orman Bakanlığı eşek At gıda
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