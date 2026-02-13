FİNANS

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

Altında son dakika... Altın fiyatlarında son durum ne? Gümüş daha yükselecek mi? sorularının yanıtları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olan altında yükseliş sürecek mi? Yatırımcıyı ne bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı için yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. "Emin olun batarsınız" diyen Memiş 'Bu yıl para kazanma yılı değil. Bu yıl paraları koruma yılı' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Yatırımcı için güvenli liman olan altın, son iki haftadır yaşadığı düşüşle alım fırsatı sunmuştu. Altın, son haftalarda yaşadığı sert kayıplarının ardından tekrar toparlandı ve 7 bin TL’nin üzerine çıktı. Değerli metallerde yükseliş ivmesi sorası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılında neler olacağını, kaldıraçlı işlemleri, altın ve gümüşle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Altın ve gümüşün bu yılın şampiyonu olmadığını yineleyen Memiş şu ifadeleri kullandı;

"Bu yıl borsa tarafında borsa yatırımcılarının bence ensesini karartmaması lazım. En kötü geride kaldı. Altın ve gümüş bu yılın şampiyonu değil.

"ÖZELLİKLE GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT ETSİN"

Altın ve gümüşün burada altın ve gümüş tarafında çok uyarılarda bulunduk. Ocak ayında bakın o balonu patlatacaklar. Özellikle gümüş yatırımcısı dikkat etsin. O enkazın altında çok kalırsınız. Uyarılarımız vardı. Bugün yine büyük bir soygun var piyasalarda. Muhteşem bir soygun var. Şu anda %3 civarında altın, %10 civarında gümüş değer kaybetti. Sadece 2 saat içinde kaybetti.

"BU YIL PARALARI KORUMA YILI"

2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon piyasasına hazır olun. Çatır çatır sizi soyacaklar. Aman kaldıraçlı ve kredili işlem yapmayın. 'Kesinlikle bu yıl kısa vadeli işlem yapacağım. Kredili işlem yapacağım. Kaldıraçlı işlem yapacağım, zengin olacağım.' derseniz emin olun altına imzamı atarım, batarsınız. Bu yıl para kazanma yılı değil. Bu yıl paraları koruma yılı. Bu yıl kendinizi koruyacaksınız. Bu, spekülasyon, hareketler küçük yatırımcıyı ilgilendirmiyor. Kimi ilgilendiriyor? Kredili işlem yapanlar, kaldıraçlı işlem yapanlar, onları soymaya devam ediyorlar şu anda. Ve muhtemeldir yine önümüzdeki haftalarda bu batanlar, intihar edenler ciddi anlamda sayıları artar. O yüzden buradan tekrar uyaralım. Lütfen kaldıraçlı işlem yapmayın. Kredili işlem yapmayın."

Kaldıraçlı işlem nedir? sorusuna ise İslam Memiş şöyle yanıtladı;

"Toplum diliyle anlatayım. Birikiminiz var sizin. 1.000 dolar koyuyorsunuz. 10.000 dolarlık işlem yapma hakkını elde ediyorsunuz. Ama sabah nasıl bir ekonomiye kalkacağım? Bir zar atma gibi şey. Bunu yapmayın. Borç alarak zengin olma hayali kuruyorsunuz."

Ev ve araba alım konularında ise Memiş, "Ben yılda bir kez bir iddiayla ortaya çıkarım. Revize ve güncelleme yapmam ve yıl sonuna kadar güncelleme yapmam. Bir kez bir şey bir kez söylerim ben özellikle Ocak ayı itibariyle o balon küpük fiyatlamalar. Bakın gümüş yıllık getirisini verdi. Nokta çekil kenarı izle. Altın yıllık getirisini verdi. Kenara çekil ve izle. Yılın ilk yarısına kadar MTA fiyatlarında yükseliş bir manipülasyon piyasası var. Ama yılın ikinci yarısında altın ve gümüşle yolumuza devam etmiyoruz. Çünkü altın ve gümüşlerimizle vedalaşıyoruz. Gerçek varlık satın alıyoruz.

Şimdi cebimde altınım var. Ya bu sert dalgalanmalar oluyor. Dolayısıyla ben satayım mı? Hayır. Nakite ihtiyacın yoksa hayır. Altın ve gümüş satılan bir emtia değil. Takas yapılan bir emtiadır. Ev alacaksınız ya da araba alacaksınız satılabilir. "

"2026 YILI MANİPÜLASYON YILI"

2026 yılı ile ilgili konuşan İslam Memiş "2026 yılı çok riskli bir yıl. Bu sert dalgalanmalara artık alışmamız lazım. Ben 5 haftadır söylüyorum. Artık söyleme de bence gerek yok. Çünkü 5 haftadır söylüyoruz. Buna bir şekilde inanacaksınız ve kabul edeceksiniz. Bu yıl soygun yılı. 2026 yılı manipülasyon yılı. Kabul et ya da etme. Edenlerle etmeyenlerin kaderleri farklı olacak.Edenler sağlam bir şekilde kenarda izleyecek, işine bakacak. Etmeyenler bir heves uğruna alalım, satalım, zengin olalım. Gümüş %150 getirdi. Gram tarafında %200 getirdi. Altın %110 getirdi. O zannediyor ki her yıl böyle bir getiriyi elde edeceğim hayali kuruyor. Çünkü geç kaldı ve dolayısıyla geç kalmayayım bu sene o hamleyi yapayım derken orada işte operasyonu yapacaklar." dedi.

