"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın son haftalarda yaşadığı sert kayıplarının ardından tekrar toparlandı. Yatırımcısına alım fırsatı sunan altın piyasası tekrar 7 bin TL’nin üzerine çıktı.

'Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?' soruları yatırımcı tarafından sık sık araştırılıyor. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar gözlerini uzmanlara çevirdi.

Değerli metallerde yükseliş ivmesi sorası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu altın ve gümüşteki dalgalanmalarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve gümüşün bir tur daha aşağı inebileceğini söyleyen Memiş, şu ifadeleri kullandı;

"Piyasalarda sakin bir seyir var. ABD Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde açıklandı 130 bin olarak. İşçilik verisi de 4.4 olarak bekleniyordu yüzde 4.3 olarak açıklandı. Altın gel-git yaşadı. Bizim kritik 5 bin 80 seviyesinde beklemeye devam ediyor. Şu anda 5 bin 50 dolar seviyesinde altın. Neyi bekliyoruz? Yarın akşam Amerika'daki enflasyon verisini bekliyoruz. Bir kırılma gerçekleşmedi. Bir tur daha aşağı yapabilir, 4.800- 4.650'ye düşebilir.

"BİR TUR DAHA AŞAĞI İNEBİLİR"

Çin tatile çıkacak. Fiyatlar batının elinde kalacak. Asya bir hamle yapamayacak. Gümüş tarafında da 1 hafta 10 gün geri çekilme bekliyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren bir tur daha altın ve gümüş fiyatları aşağı inebilir. 'Kaçırdım' diyenler, 'bu fırsat bir daha gelir mi?' diyenler vardı onlara önümüzdeki hafta bir fırsat doğabilir."

"GÜMÜŞ TEKRAR 3 HANEYİ GÖRMEYEBİLİR"

Gümüş bu yıl 3 haneli rakamı görecek mi? 122 dolardı yalvardığımız dönemlerde. Bu yıl 3 haneyi tekrar görmeyebilir. Çünkü o yıllık beklentiyi daha 1 ayda verdi. Gümüş aylarca bekletir. Gümüş sıkıntılı. Bu yıl yatırımcıyı bekletir."

"AMERİKA VERİSİ BİRAZ DAHA BELİRLEYİCİ OLACAK"

Yatırımcı ne yapsın sorusuna ise Memiş, "Bugün yarın ev alacak araba alacak arkadaşlarımız olabilir, bu yükselişler kısa vadede yerini kar satışlarına bırakabilir. Yarın açıklanacak Amerika verisi piyasalarda biraz daha belirleyici olacak. Önümüzdeki hafta bir tur aşağılama fiyat bekliyorum." diye konuştu.