Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

İstanbul'da trafik kazalarının azaltılması, güvenli ulaşım gibi nedenlerle İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nde hız sınırı azami 70 kilometre olarak belirlendi. Hızın düşürülmesi sadece 2 dakika 34 saniye fark ortaya çıkarırken, güvenli sürüşün elde edilmesiyle can ve yolcu güvenliği için olumlu oluyor.

Cansu Çamcı

İstanbulluların güvenli ulaşım sağlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir hamle geldi. Toplu ulaşımda otobüs kazalarının artmasının ana sebebi olan hızlı araç kullanımının önüne geçmek için sistem kuruldu.

Bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri, 70 km/s azami hıza ulaşabilecek. Yapılan sistem güncellemesiyle araçların hız verileri dijital ortamda takip edilecek ve anlık olarak izlenecek.

HIZ SINIRI AŞILIRSA NE OLUR?

Hız sınırının aşılmasıyla birlikte sistem tarafından ilgili personel adına otomatik hız ihlal raporu oluşturulacak. Oluşturulan raporlar kayıt altına alınıp gerekli değerlendirmeler birimler tarafından yapılacak.

CAN VE YOLCU GÜVENLİĞİ MESAJI

Yapılan duyuru kapsamında, can ve yolcu güvenliği, trafik kuralları ve kurumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde şoförlere uyarıda bulunuldu.

YOĞUN TRAFİK VE DURAK ARASI MESAFELER KISA

NTV'de yer alan habere göre; İstanbul'da şehir içi ulaşımda 70 kilometre hızlara ulaşmak pek de mümkün olmuyor. Otobüs durakları arasındaki mesafelerin kısa olması, trafik yoğunluğunun yüksek olması gibi nedenlerle şehir içinde çalışan otobüsler 30-40 kilometre hızlarda seyrediyor. Ancak otoyola çıkan otobüsler hızlı giderek can ve yolcu güvenliğini hiçe sayabiliyor. Bu nedenle otoyollara çıkan otobüsler azami olarak 70 kilometre hızla gidecek.

ZAMANDAN NE KADAR FARK EDİYOR?

10 kilometrelik bir mesafeyi 100 km/s hızla giderseniz 6 dakikada tamamlamış oluyorsunuz. Aynı mesafeyi 70 km/s ile giderseniz süre 8 dakika 34 saniyeye yükseliyor. 70 ile 100 km/s arasındaki 30 km/s farkın riski de büyük oluyor. Başka bir deyişle, 2 dakika 34 saniye için can ve yolcu güvenliğini riske atmak avantaj sağlamıyor.

ELEŞTİRİ YAPILIYOR!

İETT'nin almış olduğu kararı eleştirenler, evlerine geç gideceklerine dair paylaşımlarda bulunsa da 2 dakika 34 saniyelik fark nedeniyle riske girmenin yersiz olacağı gerçeğini ortaya çıkarıyor.

