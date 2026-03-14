FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun YHT ile seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren (YHT) ile bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini, hat uzunluğunun ise 2 bin 251 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin ilk YHT hattı olan Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınmasının 17. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi"nin ilk etabı olan Ankara-Eskişehir Hattı'nın, 13 Mart 2009'da işletmeye alındığını belirten Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesiyle, diğer YHT hatlarının da devreye alındığına işaret etti.
Uraloğlu, bugün itibarıyla YHT hat uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını, yeni hatların yapım çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.
YHT'lerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini bildiren Uraloğlu, Ankara-Eskişehir Hattı ile başlayan sürecin 2011 yılında Ankara-Konya, 2014'te Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul, 2022'de Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul, 2023'te Ankara-Sivas ve 2024'te Sivas-İstanbul hatlarının hizmete alınmasıyla devam ettiğini belirtti.
Uraloğlu, günlük ortalama 34 bin yolcunun yüksek hızlı trenleri kullandığına dikkati çekerek, "Ankara-İstanbul Hattı'nda 16 bin 723, Konya-İstanbul Hattı'nda 4 bin 517, Ankara-Konya Hattı'nda 3 bin 665, Ankara-Sivas Hattı'nda 1852, İstanbul-Sivas Hattı'nda 1590, Ankara-Karaman Hattı'nda 1539, İstanbul-Karaman Hattı'nda 1413, Ankara-Eskişehir Hattı'nda 1189 ve Eskişehir-İstanbul Hattı'nda 857 yolcu günlük seyahat ediyor." bilgisini verdi.

"DEMİR YOLU AĞININ 2028'DE 17 BİN 287 KİLOMETREYE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR"

Ankara-Eskişehir Hattı'nda ise 2009'dan bu yana yaklaşık 21,4 milyon kişinin yolculuk yaptığını kaydeden Uraloğlu, Eskişehir'in demir yolu taşımacılığında olduğu kadar demir yolu sanayisinde de önemli bir merkez konumunda bulunduğunu vurguladı.
Uraloğlu, YHT'lerin ulaşım alışkanlıklarını değiştirdiğini, 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise kombine taşımacılıkla hizmet verdiğini belirterek, "Yüksek hızlı trenler doğrudan Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a sefer yaparken, otobüs ya da tren bağlantılı kombine taşımacılıkla Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya ve Tokat'a önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Demir yolu yatırımlarının artarak sürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, 2003'ten bu yana demir yolu öncelikli ulaşım politikaları doğrultusunda yatırımların payının yükseldiğini, 2026 bütçesinde bu alandaki yatırımların payının yüzde 53'e ulaştığını aktardı.
Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında mevcut demir yolu koridorlarının geliştirildiğini, 2028 yılında demir yolu ağının 17 bin 287 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
YHT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.