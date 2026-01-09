FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Ocak Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

09 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında dikkate değer bir artış gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 3327.05 TL, satışta ise 3329.60 TL seviyelerine ulaşıyor. Aynı zamanda gram gümüş fiyatı alışta 106.9709 TL, satışta 107.0403 TL olarak işlem görüyor. Gümüşteki bu yükseliş, küresel belirsizliklerle ilişkili bir gelişme olarak yorumlanıyor. Yatırımcılar için cazip fırsatlar sunan bu durum, piyasalardaki genel güvenin arttığını gösteriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Ocak Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Gümüş Piyasasında Günlük Durum

09 Ocak 2026 sabahı saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir performans sergiliyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 3327.05 TL ve satışta 3329.6 TL'den işlem görüyor. Bu fiyatlar, gümüş yatırımcıları için olumlu bir göstergedir. Günlük değişim yüzdesi %0.56 olarak kaydedilmiştir. Gümüşteki artış trendi, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle belirginleşiyor.

Gümüş onsunun dolar karşısındaki değeri, yatırımcılar için önemli bir veridir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar oranı, alışta 77.13 Dolar ve satışta 77.18 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu veriler, döviz kurlarındaki değişimlerin etkisini göstermektedir. Günlük değişim yüzdesi ise %0.33 olarak izlenmektedir.

Gümüş gram fiyatı, yatırımcıların ilgi gösterdiği başka bir göstergedir. 09 Ocak sabahı itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 106.9709 TL, satış fiyatı ise 107.0403 TL'den işlem görmektedir. Gram gümüşte günlük değişim yüzdesi %0.57 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, ulusal ekonomideki dalgalanmalar ve gümüş talebinin artışıyla ilişkilidir.

09 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında pozitif bir hava hakimdir. Gümüş ons fiyatları, artış göstererek yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. Hem gümüş ons hem de gram fiyatlarındaki artış, gümüşe olan talebin ve piyasalardaki genel güvenin artmış olduğunu göstermektedir. Gelecek günlerde bu trendin devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

