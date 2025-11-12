FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Kasım Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

12 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Gümüş ons fiyatları, alışta 2175.86 TL, satışta 2178.99 TL seviyelerinde işlem görmekte. Dolar bazında ise gümüş fiyatları 51.52 dolar alış ve 51.56 dolar satış olarak kaydedildi. Yerel piyasalardaki gram gümüş fiyatları ise 69.9703 TL alış ve 70.0246 TL satış düzeylerinde. Bu veriler, yatırımcılar için piyasa trendlerini anlamada önemli bir kılavuz niteliğinde.

Gümüş Fiyatları 12 Kasım 2025: Güncel Veriler ve Analiz

12 Kasım 2025 tarihinde gümüş piyasalarında hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici seviyelerde işlem görüyor. Gümüş ons fiyatları, alışta 2175.86 TL, satışta 2178.99 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi %0.69 olarak kaydedilmiş. Bu durum, piyasalarda genel bir iyimserliğin işareti olabilir.

Gümüşün ons/dolar fiyatlarına ise alış fiyatı 51.52 dolar, satış fiyatı 51.56 dolar düzeylerinde. Bu fiyatlardaki günlük değişim yüzdesi %0.62. Dolar bazındaki gümüş fiyatlarının istikrarı, uluslararası yatırımcılar için önemli bir durum. Gümüş fiyatları, dikkatli bir şekilde takip ediliyor.

Gümüş gram fiyatları alışta 69,9703 TL, satışta 70,0246 TL olarak işlem görmekte. Burada, günlük değişim yüzdesinin %0.66 olması dikkat çekici bir husus. Gram gümüş fiyatlarındaki artış, yerel piyasalardaki talep ve arz dinamikleriyle ilişkili. Ayrıca, küresel ekonomik gelişmelerin etkisi de göz önünde bulundurulmalı.

Tüm bu veriler, gümüş yatırımcıları için piyasa trendlerini anlamada önemli bir referans oluşturuyor. 2025 yılı itibarıyla gümüş fiyatlarının durumu, yatırımcıların portföy yönlendirmeleri için ipuçları sunuyor. Gümüş fiyatlarının mevcut durumu, gelecekteki dalgalanmalar açısından dikkatle izlenmeli.

