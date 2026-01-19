Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Ocak Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 19 Ocak 2026 itibarıyla önemli bir dalgalanma göstermektedir. Bu sabah saat 10:00’da gümüş ons fiyatı işlem görmektedir. Alış fiyatı 4056.06 TL, satış fiyatı ise 4058.90 TL seviyesindedir. Gümüş ons fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %4.96 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin artış gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Gümüşün dolardaki fiyatı ise alışta 93.73 Dolar, satışta 93.83 Dolar seviyesindedir. Bu değerler, döviz kurlarının gümüş üzerindeki etkisini sergilemektedir. Günlük değişim yüzdesi %4.97 olarak belirlenmiştir. Bu dalgalanmalar, yatırımcılar arasında volatilite yaratabilir. Gümüş alım-satım stratejilerini bu durum etkileyebilir.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 130.405 TL, satış fiyatı ise 130.5441 TL seviyesindedir. Günlük değişim oranı %5 olarak kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatındaki artış, yerli yatırımcılar için fırsat sunmaktadır. Gümüş, bir yatırım aracı olarak yeniden değer kazanma potansiyeli taşımaktadır.

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ile piyasa dinamikleriyle ilişkilidir. Yatırımcıların, gümüş fiyatlarındaki değişimlere dikkat etmesi önemlidir. Piyasa hareketlerine uygun stratejiler geliştirilmelidir. Gümüş, portföy çeşitlendirmesi ve değer saklama aracı olarak önemini korumaktadır.