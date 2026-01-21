Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Ocak Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 21 Ocak 2026 tarihinde piyasalarda dikkat çekici bir hareketlilik göstermektedir. Gün saat 10:00’da, gümüş ons fiyatı 4084.06 TL alış, 4086.56 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu, gümüşün günlük değişim yüzdesinin %0.2 olduğu anlamına gelmektedir. Yatırımcılar bu artışı takip etmektedir. Gümüşün değerinin yükselmesi, piyasa dinamiklerine bağlı olarak olumlu bir işaret olarak değerlendirilmektedir.

Gümüş onsunun dolar cinsinden fiyatlandırması da önemlidir. 21 Ocak sabahı itibarıyla gümüş ons / dolar alış fiyatı 94.36 dolar, satış fiyatı ise 94.41 dolardır. Bu veriler, gümüşün uluslararası piyasalardaki gücünü göstermektedir. Döviz kurlarının etkisi de dikkat çekmektedir. Gümüş ons fiyatlarının dolara bağımlılığı, değerli metaller piyasasında dalgalanmaları etkilemektedir. Yatırımcılar bu durumu dikkate almalıdır.

Gümüşün gram cinsinden fiyatı, saat 10:00 itibarıyla 131.3364 TL alış, 131.406 TL satış civarındadır. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesinin %0.21 olduğunu ortaya koymaktadır. Gümüş fiyatlarının gram cinsinden artışı, yerel yatırımcılar için önemli bir gelişme oluşturmaktadır. Gümüş, uzun yıllardır değerli bir yatırım aracı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, dalgalanmalar yatırımcıların alım-satım kararlarını etkileyebilmektedir.

Piyasalardaki bu hareketlilik, gümüşün yatırımcılar için hâlâ güçlü bir varlık olduğunu göstermektedir. 21 Ocak 2026 tarihindeki gümüş fiyatlarındaki yükseliş, önemli bir gelişme olarak kaydedilmiştir. Alım ve satım fiyatları arasındaki ince farklar, dikkatli hareket edilmesi gerektiğini göstermektedir. Yatırımcılar, bu durumu izlemeye devam etmelidir.