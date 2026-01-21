FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Ocak Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 21 Ocak 2026 tarihinde piyasalarda önemli bir hareketlilik gösterdi. Gümüş ons fiyatı 4084.06 TL alış ve 4086.56 TL satış olarak belirlenirken, gram cinsinden fiyatlar 131.3364 TL alış ve 131.406 TL satış seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar, günlük %0.2 artışı ve dolara bağlı fiyat dalgalanmalarını dikkatlice izlemekte. Gümüşün değer kazanması, piyasalardaki yatırımcıların alım-satım kararlarını etkileyen önemli bir gelişme oldu.

Cansu Akalp

Gümüş fiyatları, 21 Ocak 2026 tarihinde piyasalarda dikkat çekici bir hareketlilik göstermektedir. Gün saat 10:00’da, gümüş ons fiyatı 4084.06 TL alış, 4086.56 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu, gümüşün günlük değişim yüzdesinin %0.2 olduğu anlamına gelmektedir. Yatırımcılar bu artışı takip etmektedir. Gümüşün değerinin yükselmesi, piyasa dinamiklerine bağlı olarak olumlu bir işaret olarak değerlendirilmektedir.

Gümüş onsunun dolar cinsinden fiyatlandırması da önemlidir. 21 Ocak sabahı itibarıyla gümüş ons / dolar alış fiyatı 94.36 dolar, satış fiyatı ise 94.41 dolardır. Bu veriler, gümüşün uluslararası piyasalardaki gücünü göstermektedir. Döviz kurlarının etkisi de dikkat çekmektedir. Gümüş ons fiyatlarının dolara bağımlılığı, değerli metaller piyasasında dalgalanmaları etkilemektedir. Yatırımcılar bu durumu dikkate almalıdır.

Gümüşün gram cinsinden fiyatı, saat 10:00 itibarıyla 131.3364 TL alış, 131.406 TL satış civarındadır. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesinin %0.21 olduğunu ortaya koymaktadır. Gümüş fiyatlarının gram cinsinden artışı, yerel yatırımcılar için önemli bir gelişme oluşturmaktadır. Gümüş, uzun yıllardır değerli bir yatırım aracı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, dalgalanmalar yatırımcıların alım-satım kararlarını etkileyebilmektedir.

Piyasalardaki bu hareketlilik, gümüşün yatırımcılar için hâlâ güçlü bir varlık olduğunu göstermektedir. 21 Ocak 2026 tarihindeki gümüş fiyatlarındaki yükseliş, önemli bir gelişme olarak kaydedilmiştir. Alım ve satım fiyatları arasındaki ince farklar, dikkatli hareket edilmesi gerektiğini göstermektedir. Yatırımcılar, bu durumu izlemeye devam etmelidir.

