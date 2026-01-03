Bugünkü gümüş fiyatı! 3 Ocak Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 3 Ocak 2026 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, 3119.58 TL alış ve 3123.18 TL satış olarak belirlendi. Bu fiyatlar, gümüş onsunda %1.91 oranında günlük bir artış olduğunu gösteriyor. Gümüş, güvenli liman arayışında olan yatırımcılar için önemli bir seçenek haline geldi.

Gümüş ons dolar paritesinde ise alış fiyatı 72.54 dolar, satış fiyatı 72.58 dolardır. Gümüş ons dolar fiyatları, %1.34 oranında bir artış sergiliyor. Bu durum, yatırımcıların güvenini artırıyor. Dolar cinsinden gümüş, uluslararası piyasalardan etkileniyor. Ancak, yerel piyasalardaki dalgalanmalardan da etkilenmeye devam ediyor.

Gümüş gram fiyatları da önemli değişiklikler gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 100.3384 TL, satış fiyatı ise 100.3938 TL olarak belirlendi. Gümüş gramında %1.47 oranında günlük bir artış gözlemleniyor. Bu yükseliş, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Aynı zamanda, talepte bir artışa yol açıyor.

03 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, olumlu değişimlerle dikkat çekiyor. Yatırımcılar için gümüş, güvenli bir portföy bileşeni olmasının yanı sıra potansiyel kazanç fırsatları sunuyor. Gümüş piyasasındaki bu olumlu hava, ilerideki gelişmelere bağlı. Yerel ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, gümüşün seyrini etkileyebilir.