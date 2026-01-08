FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 8 Ocak Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 8 Ocak 2026 tarihinde önemli bir düşüş yaşadı. Gümüş ons fiyatları alışta 3276.84 TL, satışta ise 3281.99 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -2.67 olarak kaydedildi. Gümüşün gram fiyatı da benzer bir düşüş göstererek alışta 105.3847 TL, satışta 105.4816 TL seviyelerine geriledi. Yatırımcılar, gümüşteki bu dalgalanmaları dikkatle takip ediyor. Ekonomik veriler ve piyasa koşulları, gelecekteki performansını belirleyecek.

Gümüş fiyatları, 8 Ocak 2026 tarihinde dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların sonucuydu. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş fiyatları yatırımcılar için önemli bir referans noktası haline geldi.

Gümüş ons fiyatları alış fiyatı 3276.84 TL, satış fiyatı ise 3281.99 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, gümüşün gün içerisindeki değer kaybını gösteriyor. Günlük değişim yüzdesi -2.67 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların gümüşteki dalgalanmalara karşı dikkatli olmasına neden oldu.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatı da düştü. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 76.13 dolar, satış fiyatı ise 76.20 dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -2.72 olarak hesaplandı. Bu oran, döviz kurlarının gümüş fiyatlarını nasıl etkilediğini gösteriyor.

Gümüşün gram bazındaki fiyatları da önemli. Günlük olarak alış fiyatı 105.3847 TL, satış fiyatı ise 105.4816 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, gümüşün gram cinsinden değerindeki düşüşü yansıtıyor. Günlük değişim yüzdesi ise -2.66 olarak kaydedildi. Yatırımcılar, bu verileri analiz ederek gelecekteki değer hareketlerini tahmin etmeye çalışıyor.

Gümüş fiyatlarındaki düşüş, hem yerel hem de uluslararası piyasalardan etkileniyor. Yatırımcılar, bu değer hareketlerini dikkatle izlemeye devam edecek. Gümüşün gelecekteki performansı, ekonomik veriler ve piyasa dinamikleri nedeniyle merak konusu olacak.

