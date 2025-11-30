'Buraya yazıyorum' Mert Başaran tarih verdi 'Artmış olma ihtimali çok yüksek'

Faiz oranları, konut fiyatları ve yatırımlarının neye göre şekillendirileceği konuları hemen hemen her vatandaşın gündeminde. Özellikle gözler Merkez Bankası'nın faiz kararları doğrultusunda kredi ve mevduat faizlerinin nasıl değişeceğine çevrildi. Ekonomist Mert Başaran'dan hem faizler hem de konut fiyatları ile ilgili çok çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"FAİZ DÜŞÜNCE HER MALIN FİYATI ARTAR"

Ekol TV yayınında Oylum Talu "Mesela örnek olarak veriyorum; 6 milyona bir ev aldın diyelim. 6 milyona aldığın ev. 15 bin lira kira getiriyor. Halbuki 6 milyonun ayda 200 - 250 bin faiz getiriyor" diye örnek verince Mert Başaran şu ifadeleri kullandı:

"O 6 milyon aldığın o 250 bin lira var ya. O faiz kar falan değil. O enflasyonun hakkı. Sen enflasyonun hakkını alıyorsun. Canavarın hakkını alınca ne oluyor, o zaman paran eriyor. Senin 2 yıl sonra bu faizi alacağını nereden biliyorsun? Bir yıl sonra bu faizi alacağını nereden biliyorsun? (faizler düşünce ev almak konusunda) Herkes böyle düşününce piyasa uçacak. Faiz yüzde 30'a gelince diyecek ki Mert abi faiz düştü. Hadi ev alıyoruz. E alalım o zaman da 5 milyonluk ev 10 milyon oluyor. Ama işte biraz geç kalabiliriz o yüzden. Davranışsal iktisat deniyor buna, en önemli kural şudur; bir şey olmadan önce öngören para kazanır. Olduktan sonra işten geçer. Dolayısıyla faiz düşecekse düşeceğini öngörüp evvelden mülk alman lazım. Faiz ve mülkler arasında bir korelasyon vardır. Faiz düşünce bak ev, arsa ondan sonra her mal fiyatı artar. Dolayısıyla sen onun düşmesini beklersen, şey gibi oluyor bu; faizin son güne kadar kaymağını yiyeyim, faiz yüzde 25'e düştüğünde de gideyim evi aynı fiyata alayım; çok akıllıca değil mi? Ama sonra ne oluyor biliyor musun? Bu satıcı da diyor ki, 'Siz o ev 3 milyonken, gelin alın dedim, almadınız, yüzde 55 faizdeyim ben dediniz, şimdi faiz yüzde 25'e geldi, ben de sana 3 milyona o evi vermem artık 6'ya veririm' diyor.

Mevduat faizi ve konut yatırımı hakkında ne düşüyorsunuz? SEN DE KATIL Mevduat faizini tercih ediyorum Konut yatırımını tercih ediyorum Kararsızım Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"PAZARLIK FAİZ YÜKSEKKEN EDİLİR"

Pazarlık ne zaman edilir biliyor musun? Faiz yüksekken edilir. 3 yıl önceki dönemi düşün. Faiz düşüktü, herkesin borsada veya ev aldığı dönemde o dönemde sen kimseye pazarlık edemezsin ki. Çünkü kapında alıcı dolu. Diyor ki ne olur bana ver burayı... Ya her şey böyle yukarı giderken kimse pazarlık etmez. Pazarlık faiz yüksekken, kimse alıcı yokken sen evi çıkarıyorsun alıcı gelmiyor. İşte o zaman diyorsun ki kusura bakma faiz çok yüksek. Sen bu evi 3 milyona verirsen ben alırım diyorsun. Adam da diyor ki ya adam haklı diyor, faiz çok yüksek kimse gelmiyor.

"BURAYA YAZIYORUM; FAİZLER DÜŞMÜŞ OLACAK, BUNDAN DOLAYI DA..."

Ama tam tersi dönemde... Bak yazıyorum buraya. 2027, seçimden önce, eğer seçim kasımda olursa, seçimden önce, 2 yıl sonra yaklaşık, faizler düşmüş olacak. Ondan sonra bundan dolayı da hem borsa hem konut hem arsanın artmış olma ihtimali çok yüksek olacak. Matematiği anlayın"