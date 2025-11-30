FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Buraya yazıyorum' Mert Başaran tarih verdi 'Artmış olma ihtimali çok yüksek'

Mevduat faizleri, kredi faizleri ve konut fiyatları; birikimlerini en mantıklı araçla değerlendirmeyi araştıranların radarında. Piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklikler yaşanmaya devam ederken uzmanların öngörüleri de merak ediliyor. Ekonomist Mert Başaran, tarih vererek hem faizler hem de konut ile arsa fiyatlarına dair çarpıcı bir çıkış yaptı. Başaran'ın "Pazarlık faiz yüksekken edilir" sözleri de dikkat çekti. İşte detaylar...

'Buraya yazıyorum' Mert Başaran tarih verdi 'Artmış olma ihtimali çok yüksek'
Hande Dağ

Faiz oranları, konut fiyatları ve yatırımlarının neye göre şekillendirileceği konuları hemen hemen her vatandaşın gündeminde. Özellikle gözler Merkez Bankası'nın faiz kararları doğrultusunda kredi ve mevduat faizlerinin nasıl değişeceğine çevrildi. Ekonomist Mert Başaran'dan hem faizler hem de konut fiyatları ile ilgili çok çarpıcı bir değerlendirme geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç alacaklara 'tüyo' verdi: 'Şu anda cazip! Göz ardı ediliyor' Araç alacaklara 'tüyo' verdi: 'Şu anda cazip! Göz ardı ediliyor'

Buraya yazıyorum Mert Başaran tarih verdi Artmış olma ihtimali çok yüksek 1

"FAİZ DÜŞÜNCE HER MALIN FİYATI ARTAR"

Ekol TV yayınında Oylum Talu "Mesela örnek olarak veriyorum; 6 milyona bir ev aldın diyelim. 6 milyona aldığın ev. 15 bin lira kira getiriyor. Halbuki 6 milyonun ayda 200 - 250 bin faiz getiriyor" diye örnek verince Mert Başaran şu ifadeleri kullandı:

"O 6 milyon aldığın o 250 bin lira var ya. O faiz kar falan değil. O enflasyonun hakkı. Sen enflasyonun hakkını alıyorsun. Canavarın hakkını alınca ne oluyor, o zaman paran eriyor. Senin 2 yıl sonra bu faizi alacağını nereden biliyorsun? Bir yıl sonra bu faizi alacağını nereden biliyorsun? (faizler düşünce ev almak konusunda) Herkes böyle düşününce piyasa uçacak. Faiz yüzde 30'a gelince diyecek ki Mert abi faiz düştü. Hadi ev alıyoruz. E alalım o zaman da 5 milyonluk ev 10 milyon oluyor. Ama işte biraz geç kalabiliriz o yüzden. Davranışsal iktisat deniyor buna, en önemli kural şudur; bir şey olmadan önce öngören para kazanır. Olduktan sonra işten geçer. Dolayısıyla faiz düşecekse düşeceğini öngörüp evvelden mülk alman lazım. Faiz ve mülkler arasında bir korelasyon vardır. Faiz düşünce bak ev, arsa ondan sonra her mal fiyatı artar. Dolayısıyla sen onun düşmesini beklersen, şey gibi oluyor bu; faizin son güne kadar kaymağını yiyeyim, faiz yüzde 25'e düştüğünde de gideyim evi aynı fiyata alayım; çok akıllıca değil mi? Ama sonra ne oluyor biliyor musun? Bu satıcı da diyor ki, 'Siz o ev 3 milyonken, gelin alın dedim, almadınız, yüzde 55 faizdeyim ben dediniz, şimdi faiz yüzde 25'e geldi, ben de sana 3 milyona o evi vermem artık 6'ya veririm' diyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Buraya yazıyorum Mert Başaran tarih verdi Artmış olma ihtimali çok yüksek 2

Mynet Anket Mevduat faizi ve konut yatırımı hakkında ne düşüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Mevduat faizini tercih ediyorum
Konut yatırımını tercih ediyorum
Kararsızım
Bu anket 11 saat 13 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"PAZARLIK FAİZ YÜKSEKKEN EDİLİR"

Pazarlık ne zaman edilir biliyor musun? Faiz yüksekken edilir. 3 yıl önceki dönemi düşün. Faiz düşüktü, herkesin borsada veya ev aldığı dönemde o dönemde sen kimseye pazarlık edemezsin ki. Çünkü kapında alıcı dolu. Diyor ki ne olur bana ver burayı... Ya her şey böyle yukarı giderken kimse pazarlık etmez. Pazarlık faiz yüksekken, kimse alıcı yokken sen evi çıkarıyorsun alıcı gelmiyor. İşte o zaman diyorsun ki kusura bakma faiz çok yüksek. Sen bu evi 3 milyona verirsen ben alırım diyorsun. Adam da diyor ki ya adam haklı diyor, faiz çok yüksek kimse gelmiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Uyanık olun' Altın için tavsiye verdi! 'Uyanık olun' Altın için tavsiye verdi!

Buraya yazıyorum Mert Başaran tarih verdi Artmış olma ihtimali çok yüksek 3

"BURAYA YAZIYORUM; FAİZLER DÜŞMÜŞ OLACAK, BUNDAN DOLAYI DA..."

Ama tam tersi dönemde... Bak yazıyorum buraya. 2027, seçimden önce, eğer seçim kasımda olursa, seçimden önce, 2 yıl sonra yaklaşık, faizler düşmüş olacak. Ondan sonra bundan dolayı da hem borsa hem konut hem arsanın artmış olma ihtimali çok yüksek olacak. Matematiği anlayın"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konut kredisi için Mert Başaran'dan tarih geldi 'Esas düşük rakamları...' Konut fiyatları ve altın için çarpıcı çıkış Konut kredisi için Mert Başaran'dan tarih geldi 'Esas düşük rakamları...' Konut fiyatları ve altın için çarpıcı çıkış
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok
Odasında hobi olarak başladı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyorOdasında hobi olarak başladı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyor
Anahtar Kelimeler:
faiz konut fiyatları arsa arsa fiyatları faiz indirimi konut Mert Başaran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.