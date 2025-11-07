FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında tartışma çıktı! AK Partili vekilden 'borcunu ödeseydin' çıkışı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri devam ediyor. Son olarak ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2026 bütçe görüşmesi sırasında tartışma yaşandı. CHP'li Mahmut Tanal "Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" diyerek Bakan'a tepki gösterdi. AK Partili Resul Kurt ise "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" sözlerini kullandı.

Bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında tartışma çıktı! AK Partili vekilden 'borcunu ödeseydin' çıkışı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlamak üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığından başlayan Komisyonda Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele görüşülmeye başlandı.

Bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında tartışma çıktı! AK Partili vekilden borcunu ödeseydin çıkışı 1

TANAL'DAN 'ŞANLIURFA KARANLIK' ÇIKIŞI

Bütçe görüşmeleri çerçevesinde Bakan Bayraktar, Komisyonda bir sunumu gerçekleştirmeye başladı. Sunumuna "Bu yıl yalnızca rüzgar ve güneşten elde ettiğimiz elektrik, sanayi tüketimimizin yaklaşık yüzde 75'ini karşılayacak seviyeye gelmiştir" sözleriyle devam eden Bakan Bayraktar'a tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" sözleriyle Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi.
Bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında tartışma çıktı! AK Partili vekilden borcunu ödeseydin çıkışı 2

"BORCUNU ÖDESEYDİN KESİLMEZDİ"

Tanal'a cevap veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Tanal, "Halka hırsız mı diyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.
Bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında tartışma çıktı! AK Partili vekilden borcunu ödeseydin çıkışı 3

ARA VERİLDİ TARTIŞMA DİNMEDİ

Salonda gerilimin yükselmesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, komisyon toplantısına 20 dakika ara verdi. Aranın ardından Komisyon salonuna giren milletvekillerinin sözlü olarak tartışmaya devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, görüşmelerin devam etmesi gerektiğini ve görüşme sürecini sekteye uğratan milletvekillerini komisyondan çıkarabilme yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.
Bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında tartışma çıktı! AK Partili vekilden borcunu ödeseydin çıkışı 4

TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri Mehmet Muş'un konuşmasının ardından Bakan Bayraktar sunumuna kaldığı yerden devam etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sektörün ağır topu iflas bayrağını çekti!Sektörün ağır topu iflas bayrağını çekti!
Artık stadyumlarda da zorunluArtık stadyumlarda da zorunlu

Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti tbmm alparslan bayraktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.