Bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında tartışma çıktı! AK Partili vekilden 'borcunu ödeseydin' çıkışı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlamak üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığından başlayan Komisyonda Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele görüşülmeye başlandı.

TANAL'DAN 'ŞANLIURFA KARANLIK' ÇIKIŞI

Bütçe görüşmeleri çerçevesinde Bakan Bayraktar, Komisyonda bir sunumu gerçekleştirmeye başladı. Sunumuna "Bu yıl yalnızca rüzgar ve güneşten elde ettiğimiz elektrik, sanayi tüketimimizin yaklaşık yüzde 75'ini karşılayacak seviyeye gelmiştir" sözleriyle devam eden Bakan Bayraktar'a tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" sözleriyle Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi.



"BORCUNU ÖDESEYDİN KESİLMEZDİ"

Tanal'a cevap veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Tanal, "Halka hırsız mı diyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.



ARA VERİLDİ TARTIŞMA DİNMEDİ

Salonda gerilimin yükselmesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, komisyon toplantısına 20 dakika ara verdi. Aranın ardından Komisyon salonuna giren milletvekillerinin sözlü olarak tartışmaya devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, görüşmelerin devam etmesi gerektiğini ve görüşme sürecini sekteye uğratan milletvekillerini komisyondan çıkarabilme yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.



TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri Mehmet Muş'un konuşmasının ardından Bakan Bayraktar sunumuna kaldığı yerden devam etti.