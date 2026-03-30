Bütçe Yönetimi Konusunda Hangi Süper Kahramana Dönüşüyorsun?

Bir süper kahramansın ama hangisisin?

1/8 Maaş yattığı an o parayla ilk olarak ne yaptığını öğrenebilir miyiz? Bütün faturaları ve bankadaki yapılandırma taksitlerini anında ödeyip kalanıyla hayatta kalmaya çalışıyorum. Önce kendimi ödüllendirip o çok istediğim elektronik ürünü alıyorum. Taksitle tabii... Kenara üç beş kuruş atıp kalanını ay sonuna kadar ince ince hesaplayarak harcıyorum. İlk günden o kadar çok yere para dağıtıyorum ki ayın beşinde anında eksi hesaba düşüyorum.

2/8 Ortada hiçbir şey yokken aniden telefonun bozuldu veya beklenmedik bir masraf çıktı diyelim. Bu durumda nasıl hareket ederdin? Kenardaki acil durum fonumu devreye sokar ve panik yapmadan hallederim. Hemen limitini zorlayabileceğim bir kredi kartı arayışına girerim çünkü nakitim hep sıfır. Yenisini almak yerine en ucuz nerede tamir ettirebilirim diye bütün esnafı tek tek gezerim. Yenisini alırım ama faturayı görünce bir hafta sadece evde hamur mayalayıp dışarı adım atmam.

3/8 Arkadaş tayfasıyla dışarıda yiyip içtiniz ve hesap geldi. Ödeme tarzınız nasıl oluyor? Kuruşu kuruşuna kendi yediğimi hesaplar ve sadece onu ödeyip aradan çekilirim. "Benden olsun" deyip kartı uzatırım sonra gece eve dönünce banka uygulamasına bakıp ağlarım. Alman usulü yapalım deyip herkesin eşit ödemesi için masada adalet dağıtmaya başlarım. Hesabın geleceği anı sezip gizlice lavaboya kaçan o gizemli kişi genelde ben oluyorum.

4/8 İnternette gezinirken veya dışarıda o çok sevdiğin markanın dev indirimini gördüğünde ne yapacağını öğrenebilir miyiz? İhtiyacım yoksa dönüp bakmam bile çünkü sırf ucuz diye çöp almaya kesinlikle karşıyım. İndirim kelimesini duyduğum an beynim uyuşuyor ve sepete ne bulursam atıyorum. Alacağım şeyin gerçekten o fiyata inip inmediğini saatlerce araştırıp öyle karar veririm. Karta taksit yapılıyorsa hiç acımam alırım ama tek çekimse anında o sayfayı kapatırım.

5/8 Kumbaran var mı? EVET HAYIR

6/8 Ay sonuna daha on gün var ve senin hesapta sadece çay kahve parası kalmış... Asla böyle bir duruma düşmem çünkü ayın ilk günü bütün bütçemi kalem kalem ayırmış olurum. Kredi kartından nakit avans çekip bir sonraki ayın maaşını şimdiden yemeye başlarım. Evdeki malzemelerle yaratıcı yemekler yapıp dışarı çıkma olayını tamamen sıfırlarım. Yakın bir arkadaşımdan borç isteyip o ayı bir şekilde hasarsız atlatmaya çalışırım.

7/8 Her gün dışarıdan kahve alma alışkanlığın bütçeni sarsmaya başladı. Alışkanlığından vazgeçer misin? Eve bir kahve makinesi alıp uzun vadede kâra geçmeyi hedeflerim. Umursamam ve o kahveyi her sabah dışarıdan almaya inatla devam ederim çünkü keyfimden ödün veremem. Termosumu alıp evde demlediğim filtre kahveyle ofisin yolunu tutarım. Dışarıdan almayı bırakırım ama o parayı gidip başka saçma sapan bir şeye harcarım.