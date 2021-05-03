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Büyükbaş hayvanlarını kışın otele bırakıyor, yazın alıyorlar

03.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde kurulan Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezi, besicilere destek oluyor. Kış aylarında şehre inen ya da il dışına çıkmak isteyip hayvanlarını bırakacak yeri olmayanlar, büyükbaşlarını güvenli bulduğu otele bırakabiliyor. Hayvanlarını merak edenler görüntülü arayarak, son durumlarını görüyor.

Büyükbaş hayvanlarını kışın otele bırakıyor, yazın alıyorlar

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Mesudiye Belediyesi iş birliğinde geçen yıl ‘Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’ kuruldu. Yaklaşık 6 dönüm arazi üzerine kurulan 200 büyükbaş kapasiteli otel, kış ayı geldiğinde şehre inen ya da il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayanlara büyük kolaylık sağlıyor.
Besicilerin kış aylarında büyükbaşlarını bıraktığı bu otelde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, vatandaşlar tarafından istendiği zaman geri alınıyor, aynı zamanda hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş kiralayabiliyor. Otelde bakımları yapılan hayvanların sütünden elde edilen gilik peyniri, tulum peyniri, çökelek ve tereyağı gibi ürünler de Büyükşehir Belediyesi’ne ait reyonlarda satışılıyor.

‘GÖÇLE HAYVAN SAYISI DÜŞTÜ'

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, ilçede yaşanan göçlerin ardından hayvancılığın azaldığını ve bu nedenle böyle bir tesisin ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Özellikle yaşlı nüfusun hayvan bakmakta zorlandığını belirten Gül, “İlçemizin hayvancılık merkezi olması nedeniyle geçmiş dönemlerde çok yüksek hayvan bakımı gerçekleştiriyordu. İlçemizde yaşanan göçle geçen yıl hayvan sayısında büyük düşüş yaşandı. Bunun nedenlerini araştırdık. Yaşlı nüfusun özellikle hayvan bakmakta zorlandığını, baharda aldığı hayvanını kışın giderken satmak zorunda kaldığını ya da kasaba vermek zorunda kaldığını gördük. Bizde dedik ki; 'köpeklerin bakım oteli olursa, niye büyükbaş hayvanın bakım oteli olmasın', böyle bir yer aklımıza geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey de bu konuda bizleri destekledi. Burası önceden peynir fabrikasıydı. Biz burayı hayvan bakım oteline dönüştürdük. Burada vatandaşlarımız özellikle giderken bize büyükbaşını getirip bırakıyor, biz onların bakımını gerçekleştiriyoruz. Bahar geldiğinde vatandaş gelip aynı ineğini bizden alıp gidiyor. Kendi maliyeti ile bizim baktığımız maliyet açısından hiçbir farklılık yok. Aynı maliyete biz bakmış oluyoruz” dedi.

‘ÇİFTÇİMİZİN SAĞLIK PROBLEMLERİ OLDUĞUNDA DA HAYVANLARINI ALIYORUZ’

Hayvancıların sağlık problemi yaşaması üzerine de hayvanların otele bırakılabileceğini ifade eden Gül, "Çiftçimizin illa kışın il dışına gitmesine gerek yok. Çiftçi veya eşi, annesi, babası hastalandı, ameliyat olacak, belki bir iki ay hayvanına bakamayacak. Komşusuna veya başkasına da bırakamıyor. Bizi arayıp durumunu anlattığında gidip hayvanını alıp buraya getiriyoruz. Rahata erene kadar hayvanına bakmış oluyoruz. Tedavisini olup, ihtiyaçlarını karşılayıp tekrar geldiğinde, biz vatandaşımızın aynı hayvanını kapısına kadar bırakıyoruz. Çevre ilçelerden de buraya hayvan getirmek isteyenler var. Biz de vatandaşlarımızın taleplerine karşılık veriyoruz. Yaptığımız uygulama ile hayvancılığın yeniden arttığını gördük” diye konuştu.

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'HAYVANINI MERAK EDEN WHATSAPP ÜZERİNDEN GÖREBİLİYOR'

Gül, oteldeki hayvanlarını merak eden hayvancılara görüntülü olarak hayvanlarının gösterildiğini de kaydederek, "Teknolojik anlamda müsait olan hayvan sahiplerine görüntülü olarak hayvanını göstermiş oluyoruz. Telefondan zaten irtibat kuruyoruz. Hayvanı doğum yaptığında, hayvanını gösteriyoruz, onla ilgili bilgi veriyoruz. 'Hastalandı diyoruz, bak bu şekilde tedavi yapıyoruz' diye tamamen teknolojiden faydalanarak hayvan sahiplerini hayvanlarıyla buluşturuyoruz" diye konuştu.

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‘GURBETTE YAŞADIĞIM İÇİN HAYVANIMI BIRAKIYORUM’

İstanbul’a gidecek olan ve ineğini ‘Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezi’ne getiren Şahin Erol, "Ben gurbette yaşıyorum. Hayvanlarımı bakacak kimsem yoktu. Bu yüzden hayvanımı getirip, buraya bırakıyorum. Geri geldiğim zamanda da güzel buluyorum hayvanımı" dedi.

Babasına ait büyükbaşları kontrol etmek için otele gelen Mücahit Şahin Yılmaz ise, "Babamın hayvanları var. Hayvanlarımızı kışın İstanbul’a gittiğimizden dolayı Mesudiye Belediyesine emanet ediyoruz. Yazın geldiğimizde de hayvanlarımızı çok iyi bir şekilde alıyoruz. Hayvanlarımı burayı araştırarak emanet ettim. Herkes çok memnun. Zaten tavsiye üzerine hayvanlarımızı buraya bıraktık. Zaten sigortası oluyor" diye konuştu.

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DHA

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