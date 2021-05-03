Büyükbaş hayvanlarını kışın otele bırakıyor, yazın alıyorlar

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Mesudiye Belediyesi iş birliğinde geçen yıl ‘Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’ kuruldu. Yaklaşık 6 dönüm arazi üzerine kurulan 200 büyükbaş kapasiteli otel, kış ayı geldiğinde şehre inen ya da il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayanlara büyük kolaylık sağlıyor.

Besicilerin kış aylarında büyükbaşlarını bıraktığı bu otelde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, vatandaşlar tarafından istendiği zaman geri alınıyor, aynı zamanda hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş kiralayabiliyor. Otelde bakımları yapılan hayvanların sütünden elde edilen gilik peyniri, tulum peyniri, çökelek ve tereyağı gibi ürünler de Büyükşehir Belediyesi’ne ait reyonlarda satışılıyor.

‘GÖÇLE HAYVAN SAYISI DÜŞTÜ'

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, ilçede yaşanan göçlerin ardından hayvancılığın azaldığını ve bu nedenle böyle bir tesisin ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Özellikle yaşlı nüfusun hayvan bakmakta zorlandığını belirten Gül, “İlçemizin hayvancılık merkezi olması nedeniyle geçmiş dönemlerde çok yüksek hayvan bakımı gerçekleştiriyordu. İlçemizde yaşanan göçle geçen yıl hayvan sayısında büyük düşüş yaşandı. Bunun nedenlerini araştırdık. Yaşlı nüfusun özellikle hayvan bakmakta zorlandığını, baharda aldığı hayvanını kışın giderken satmak zorunda kaldığını ya da kasaba vermek zorunda kaldığını gördük. Bizde dedik ki; 'köpeklerin bakım oteli olursa, niye büyükbaş hayvanın bakım oteli olmasın', böyle bir yer aklımıza geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey de bu konuda bizleri destekledi. Burası önceden peynir fabrikasıydı. Biz burayı hayvan bakım oteline dönüştürdük. Burada vatandaşlarımız özellikle giderken bize büyükbaşını getirip bırakıyor, biz onların bakımını gerçekleştiriyoruz. Bahar geldiğinde vatandaş gelip aynı ineğini bizden alıp gidiyor. Kendi maliyeti ile bizim baktığımız maliyet açısından hiçbir farklılık yok. Aynı maliyete biz bakmış oluyoruz” dedi.