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Son Dakika: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! Mayıs ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

03.05.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre nisan ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. İşte mayıs ayı kira artış oranı...

Son Dakika: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! Mayıs ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

Nisan ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre TÜİK, nisan ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı belli oldu.

Mayıs ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2021 Kira Artış Oranı: % 13,70

Mayıs Ayı Kira Zammı Tutarı: 137 TL

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.137 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının mayıs ayında ödeyeceği kira zammı 137 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.137 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TÜFE
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