Büyükşehirde yaşayanlar dikkat: Asgari ücrete 'Ek ödeme' tavsiyesi! Rakam verdi

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025'in tamamlanmasına artık sayılı gün kalmışken hem çalışanların hem de işverenlerin aklında tek bir soru var. TÜRK-İŞ'in komisyon görüşmelerine katılmayacağını açıklamasının ardından bu seneki toplantıların nasıl bir havada yaşanacağı ise merak ediliyor.

İŞ DÜNYASINDAN TALEP GELMİŞTİ

İş dünyasından ise asgari ücret ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 26. İş Dünyası Zirvesi'nde TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, bölgesel asgari ücretin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için zam dışında yeni bir sistemin gelmesi talebi de bulunuyor. Ekonomist Yazar Mert Başaran ise EKOL TV'de yaptığı açıklamalarda bölgesel asgari ücreti değerlendirdi. Başaran, asgari ücretin çok düşük olduğunu belirtip, asgari ücretin ortalama ücret olduğunu kaydetti ve yüzde 25 zam beklediğini söyledi.

Başaran, bölgesel asgari ücretin daha iyi olabileceğini ifade edip, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Bölgesel asgari ücret diye bir şey olması lazım. İzmir'de bile yemek yediğinde İstanbul'a göre daha ucuz yiyorsan, otopark daha ucuzsa niye asgari ücreti aynı veriyoruz? Burada haksızlık oluyor. Niye haksızlık oluyor? İnsanlar İstanbul'da geçinemiyor, büyükşehirlerde geçinemiyor."

EN AZ 10 BİN TL EK VERİLMELİ

Minimum asgari ücretin üzerine büyükşehirler için ekstradan bir rakam konulması gerektiğini savunan Başaran; İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bu ek rakamın 10 bin lira, 15 bin lira gibi bir meblağ olması gerektiğini önerdi.



"DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM"



Bölgesel asgari ücret ile beraber şirketlerin az gelişmiş şehirlere yatırım yapabileceğini vurgulayarak, Anadolu'daki istihdamın artacağını söyledi. Başaran, yapay zekaların asgari ücret tahminini ise şu sözlerle değerlendirdi:



"Bu oranda yani evet, çok zorlanırız. İnsanlar da zorlanır o yüzden. Ama daha öyle %20 falan HSBC'nin dediği gibi olursa çok daha zor. Ben ona pek ihtimal vermiyorum. Düşünmek bile istemiyorum %20 dediğin zaman çünkü rakam 26 bin liraya, 27 bin liraya gelecek"

