FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Milyonlarca emekli bekliyor! Torba yasaya bütçe arası ödemeyi geciktirdi: SGK o tarihe göre hazırlık yaptı

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Milyonlarca emekli bekliyor! Torba yasaya bütçe arası ödemeyi geciktirdi: SGK o tarihe göre hazırlık yaptı

16.12.2023 12:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Sorusu milyonların gündeminde kalmaya devam ediyor. Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihleri için gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrilirken yeni bir detay ortaya çıktı. Meclis’teki bütçe görüşmeleri nedeniyle 2. Torba Yasa şimdilik beklemeye alınırken, 5000 TL ikramiyenin ayın son günlerinde hesaplara yatacağı öngörüldü.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Milyonlarca emekli bekliyor! Torba yasaya bütçe arası ödemeyi geciktirdi: SGK o tarihe göre hazırlık yaptı

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defalığına verilen 5000 TL ikramiye 11-15 Kasım tarihlerinde ödendi. Kasım ayında yapılan ödemeden, herhangi bir işte çalışmayan emekliler yararlandı. Kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine çalışan emeklilere de ikramiye ödenmesi kararı alındı. Bununla ilgili yasal düzenleme torba kanun teklifine konuldu.

Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu
Fazla emekli maaşının sırrı o tarihte saklı Fazla emekli maaşının sırrı o tarihte saklı

TORBA KANUNA BÜTÇE ENGELİ

Kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Genel Kurul’da ise teklifin ilk 46 maddesi kabul edildi. Ancak, bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi.

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri 25 Aralık’ta sona erecek. Toplam 86 maddeden oluşan teklifin kalan maddelerinin ise 26-27 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor.

iStock-1129652638

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, teklifin planlandığı gibi yasalaşması halinde Aralık ayı sona ermeden ikramiyelerin emeklilere ödenmesi için hazırlık yaptı. Muhalefet partilerinin teklifle ilgili bazı maddelerde çekinceleri olsa da ikramiyenin bu ay yetişmesi için görüşmelerin hızla tamamlanması için çaba sarf etmesi bekleniyor. Teklifin yasalaşması konusunda son anda bir sürpriz gelişme yaşanmazsa 5000 TL ikramiyenin ayın son günlerinde hesaplara yatması öngörülüyor.

Böylece, çalıştıkları için daha önce ikramiye alamamış bulunan 4 milyon 688 bin 945 kişiye ikramiye ödenecek.

iStock-1140592689

O TARİHTEN ÖNCE EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERENLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK

Teklif yasalaştığında, Ekim ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık ve gelir alanlardan daha önce ikramiye ödenmemiş olan herkese ikramiye verilecek. Eylül ayında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacağından, henüz aylığınız bağlanmamış olsa bile ikramiyeden yararlanabilecek. İkramiye, ilk aylık ödemenizle birlikte hesabınıza yatırılacak. Emeklilik dilekçesini 30 Eylül’den önce veren herkes, emekli aylıkları bağlandığında ikramiye alabilecek.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari Ücret ikinci toplantısı yarın! Masaya ilk rakamlar geliyorAsgari Ücret ikinci toplantısı yarın! Masaya ilk rakamlar geliyor
Yüksek kira fiyatları MB Başkanı'nı da vurdu! 'Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik'Yüksek kira fiyatları MB Başkanı'nı da vurdu! 'Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik'
Gram altın fiyatları için 2024 muhasebesiGram altın fiyatları için 2024 muhasebesi
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyeleri
En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekil Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti! Saadet ve Gelecek yeniden grup kurabilecek

CHP'li vekil Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti! Saadet ve Gelecek yeniden grup kurabilecek

Yerel seçimler için anketlerden değişim çıktı! Erdoğan'dan 6 il için özel çalışma

Yerel seçimler için anketlerden değişim çıktı! Erdoğan'dan 6 il için özel çalışma

Yüksek kira fiyatları MB Başkanı'nı da vurdu! 'Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik'

Yüksek kira fiyatları MB Başkanı'nı da vurdu! 'Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik'

Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu

Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu

Gram altın fiyatları için 2024 muhasebesi

Gram altın fiyatları için 2024 muhasebesi

Euroya göre güncelleme geliyordu: Yüzde 25 zam!

Euroya göre güncelleme geliyordu: Yüzde 25 zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.