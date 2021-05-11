Cari açık Mart'ta 3.33 milyar dolar, Q1'de 7.77 milyar dolar oldu

Cari açık Mart'ta beklentilerin sınırlı altında $3.33 milyar, Q1'de $7.77 mlyr oldu
Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre Mart ayı itibarıyla cari denge verileri şöyle gerçekleşti:
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 2.12 milyar dolar azalarak 3.33 milyar dolar oldu (beklenti -3.8 milyar dolar)
Cari açık yılın ilk çeyreğinde 7.77 milyar dolar oldu
12 aylık cari işlemler açığı 36.19 milyar dolar oldu
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Mart'ta 363 milyon dolar olarak gerçekleşti
Portföy yatırımları Mart'ta 5.7 milyar dolar net çıkış kaydetti
Yurt dışı yerleşikler Mart ayında hisse senedi piyasasında 1.03 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 915 milyon dolar net satış yaptı
Resmi rezervlerde Mart ayında 6.17 milyar dolar net azalış yaşandı
Kaynak: Reuters
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