Sanayi üretim endeksi açıklandı! Aylık ve yıllık bazda yükseliş oldu

TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı ve birinci çeyrek sanayi üretim istatistikleri şöyle:

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %16.6 arttı (beklenti %12.5 artış)

EKONOMİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart'ta bir önceki aya göre %0.7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12.3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi . birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2.6 arttı

Kaynak: Reuters



