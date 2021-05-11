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Sanayi üretim endeksi açıklandı! Aylık ve yıllık bazda yükseliş oldu

11.05.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi açıklandı! Aylık ve yıllık bazda yükseliş oldu

TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı ve birinci çeyrek sanayi üretim istatistikleri şöyle:

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %16.6 arttı (beklenti %12.5 artış)

EKONOMİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart'ta bir önceki aya göre %0.7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12.3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi . birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2.6 arttı

Kaynak: Reuters

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