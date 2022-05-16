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  4. Çay tiryakileri bu habere çok üzülecek: ÇAYKUR’dan yüzde 43’lük zam! Enflasyona 1,25 puan ekleyecek…

Çay tiryakileri bu habere çok üzülecek: ÇAYKUR’dan yüzde 43’lük zam! Enflasyona 1,25 puan ekleyecek…

16.05.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaş çay alımlarında kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından ÇAYKUR’un çay fiyatlarına ortalama yüzde 43,71 zam yaptığı ifade edildi. Halihazırda yüzde 70 sınırında bulunan enflasyon için yapılan bu zammın etkisinin ise 1,25 puan olacağı kaydedildi.

Çay tiryakileri bu habere çok üzülecek: ÇAYKUR’dan yüzde 43’lük zam! Enflasyona 1,25 puan ekleyecek…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde çay fiyatlarına ilişkin üreticileri sevindirecek haberi duyurmuştu. Buna göre bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6,70 kuruşa çıkarıldı. Kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından ÇAYKUR çaya zam yaptı.

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BloombergHT’de yer alan habere göre, ÇAYKUR, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Sektör paydaşları, son yıllarda sürekli zarar açıklayan ÇAYKUR’un Haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.

ENFLASYONA YÜK BİNDİRECEK

TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43,7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0,24 puan olarak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarında görülecek.


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