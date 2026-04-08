ÇAYKUR'dan kuru çay fiyatlarına yeni zam! Bugünden itibaren geçerli

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından kuru çay fiyatlarına yüzde 10 zam yapıldı. Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 10'luk zammın bugün itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi. Öte yandan kahvaltının vazgeçilmezi olan zeytin ve zeytinyağına da zam yapıldı. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Çay üreticileri sezonun açılışına hazırlanırken kuru çay fiyatlarına zam geldi.

ÇAYA YÜZDE 10 ZAM

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 zam yaptı.

Edinilen bilgilere göre, yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilmeye başlandı. Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 10'luk zammın 8 Nisan itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINA DA ZAM GELDİ!

Çayın yanı sıra zeytin ve zeytinyağına da zam yapıldı. Zeytin üreticilerinin “yok yılı” dediği 2025’in ardından zeytin ve zeytinyağı fiyatları son 8 ayda sert biçimde arttı. Zeytinde zam oranı yüzde 45’e, zeytinyağında ise bazı ürünlerde yüzde 60’ı aşarken, tek bir zeytinin fiyatı 5 lirayı geçti.

Nefes yazarı Damla Turgutlu Soybaş, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarındaki artışı bugünkü köşesine taşıdı. Soybaş'ın yazısından ilgili kısım şöyle;

"Zeytin 8 ayda yüzde 45 zamlandı

Fiyat Karşılaştırması (Ağustos 2025- Nisan 2026):

Siyah yuvarlama zeytin 850 gr: 225,00 TL → 345,00 TL | +120 TL

Siyah sele zeytin 850 gr: 400,00 TL → 460 TL | +60 TL

Yeşil kırma zeytin 650 gr: 200,00 TL → 300 TL | +100 TL

Yeşil domat zeytin 1,5 kg: 500,00 TL → 720 TL | +120 TL

Bu rakamlara göre zeytine 8 ayda yaklaşık yüzde 40-45 zam geldi.

850 gramı 400,00 TL olan Gemlik tipi zeytinin kavanozunda 170 tane olduğunu ve tanesinin de ortalama 5 gram olduğunu varsayarsak:

1 zeytin: 2,35 TL (fiyat değişkenlik gösterebilir). Tabii bu hesabı Ağustos 2025’te yaptım.

Şimdi tek bir zeytin: 2,71 TL.

Farkındaysanız, en uygun fiyata satılan zeytini hesap ettim. İstanbul’da Mısır Çarşısı’nda, yani ucuz alışverişin kalbinin attığı yerde bile tanesi 5 TL’yi çoktan aştı. Zeytinin cinsine, satıldığı adrese, üreticisine, üretim çeşidine göre tanesinin 10 TL’ye kadar çıktığı biliniyor. Faydası artık hepimizce bilinen şifa kaynağı, altın sıvı artık servet değerinde.

Fiyat Karşılaştırması (Ağustos 2025- Nisan 2026):

0.4 dizyem naturel sızma 250 ml: 200,00 TL → 315 TL | +115 TL

Soğuk sıkım sızma 1,5 lt: 825,00 TL

Ayvalık naturel birinci 5 lt: 1.560 TL → 2.400 TL | +840 TL

Naturel sızma 2 lt: 1.070 TL → 1.120 TL | +50 TL

Erken hasat sızma 5 lt: 2.112,50 TL → 4.100 TL | +1988 TL

Taş baskı 1 lt: 680 TL → 900 TL | +220 TL

Taş baskı sızma 3 lt: 2.000 TL → 2.600 TL | +600 TL”

