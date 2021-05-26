ÇAYKUR neden zarar ediyor?

Doğu Karadeniz bölgesinde çay hasadı başladı. Çay üreticileri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandeminin gölgesinde diğer şehirlerden de gelen işçilerle beraber bahçelerden çay topluyor. Bu üretimin en büyük alıcısı ise ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü). ÇAYKUR ise son dört yıldır üst üste zarar etmesiyle tartışılan bir kurum. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nun nisan ayındaki toplantısında açıklanan verilere göre ÇAYKUR 2020'de 547 milyon TL zarar etti. Komisyon toplantısında CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kurumun mali tablosunun neden bu kadar kötü olduğunu sormuştu. Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre ÇAYKUR, bu soruya yönelik olarak verdiği yazılı yanıtında, "Yıl içi uygulamalarımızda çok değişken ve dışarıdan etkilere açık gerçekleşmeler olabiliyor" ifadesini kullandı. ÇAYKUR, yazılı yanıtında stratejik planlarında ve bilanço hedeflerinde üretici, pazar ve tüketici arasında dengenin sağlanmaya çalışıldığını aktardı. Ancak "kamusal gücü, sosyal sorumlulukları, bölgenin özel şartları ve çayın stratejik bir ürün olması" gibi şartlar dolayısıyla ÇAYKUR'un bilanço gerçekleşmelerinde sapmalar olabileceği aktarıldı.

Uzmanlara göre ise ÇAYKUR'un çayın en çok tüketildiği ülkelerden birinde, sektörün önemli bir oyuncusuyken zarar etmesi anlaşılması ise güç bir durum. 'BU KOŞULLARDA KAR ETMEMESİ TUHAF' Çay tarımı, Rize, Artvin, Trabzon, kısmen Giresun ve Ordu şehirlerini kapsayan 787 bin dekar alan üzerinde yaklaşık 182 bin üretici aile tarafından yapılıyor. 1985'te yaş çay üretiminin en büyük alıcısı yüzde 95 ile ÇAYKUR iken bu oran özel sektörün payının artmasıyla yüzde 52'ye kadar düştü. Diğer yandan ÇAYKUR'un sürekli artan zararı, dünyanın kişi başı en çok çay tüketen ülkesi Türkiye'de kurumun gidişatı açısından soru işaretleri doğuruyor. Ailesi de çay üreticisi olan araştırmacı Fatma Genç, "ÇAYKUR'un şu koşullarda kâr etmemesi tuhaf" diyor. ÇAYKUR, 2017'den beri sürekli zarar açıklıyor. 2015 yılında 22,7 milyon TL kâr etmişti. 2016 yılında da 82,1 milyon TL kâr eden kurum, 2017 yılında ise 267,7 milyon lira zarar etti. Zararı 2018 yılında 657 milyon, 2019'da ise 635 milyon lira oldu. BBC Türkçe'ye konuşan Genç, "Üreticiden çayı alıyor, işliyor, fabrika yatırımı yapıyor, bundan dolayı zarar ediyor gibi bir şey diyemiyoruz" diyor.

6 Nisan'da düzenlenen TBMM KİT Komisyonu toplantısında CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer de benzer bir tespitte bulundu. Tuncer, Sayıştay raporlarına atıfta bulunarak ÇAYKUR'u "neredeyse iflasa sürükleyen bu zararın"; büyük harcamalar, kamulaştırma masrafları, özel sektörden fabrika alınması, çay bahçelerinin yenilenmesi gibi yatırım kalemlerinden kaynaklanmadığını vurguladı. 'AMAÇ DIŞI HARCAMALARI FAZLA' Araştırmacı Fatma Genç, Sayıştay raporları ve ÇAYKUR'un faaliyet raporlarına atıfta bulunarak kurumun amaç dışı harcamalarının fazla olduğunu söylüyor. Genç, buna örnek olarak ÇAYKUR'un reklam ve promosyona yaptığı harcamaların büyüklüğünü gösteriyor: "Nakit akışını sağlayamadığı için sürekli bankalardan kredi alarak borçlarını ödediği görülüyor. Borçlarının nasıl yaratıldığına bakıyorsunuz, pazarlama yapma kabiliyetine sahip bir kurum iken pazarlama işlerini bayiler aracılığıyla başka kurumlara, yan şirketlere yaptırıyor. Bu şirketlerden çıkan zararı da kendisi üstleniyor." Muhalefet partilerinin milletvekillerine göre ÇAYKUR'un stevia bitkisiyle ilgili çalışmalar için yaptığı 16 milyon TL'lik harcama boşa yapılan yatırımlarından biri.

KİT Komisyonu'nun muhalefet partilerinden olan üyeleri, Güney Amerika menşeili bir bitki olan stevia'nın Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirmeye uygun olmadığının bilinmesine rağmen bu harcamanın yapılmasını eleştiriyor. ÜRETİCİYE ÖDEMELERİN KREDİ ÇEKEREK YAPILMASI Türkiye'de çay üretimi, işgücünün daha ucuz olduğu diğer üretici ülkelere göre pahalı. Hükümet ve ÇAYKUR tarafından bugüne kadar kurumun zarar etmesine gerekçe olarak üreticilere yaş çay için yapılan ödemeler ve bu ödemeler için kredi çekilmesi gösterildi. Habertürk gazetesinin 2019 tarihli "ÇAYKUR neden zarar etti?" başlıklı haberinde, ÇAYKUR'un zararına neden olarak rekor miktarda yaş çay alınması ve ödemelerin yüksek faizlerle borçlanılarak yapılması gösterildi. Haberde seçim zamanı çayın fiyatının yükseldiği vurgulanarak ÇAYKUR'un çay fiyatlarına iki defa zam yaptığı aktarıldı. ÇAYKUR, bu bedeli ödeyebilmek için kredi çekti, faizlerde yaşanan artışlarla da kurumun finansman giderleri yükseldi. 'SİYASET ÜSTÜ KONUMLANDIRILMALI' Bloomberg HT ekonomi kanalının tarım editörü İrfan Donat, ÇAYKUR'un da çoğu KİT'te olduğu gibi operasyonel sorunlar, finansal maliyetlerin yüksek olması , stok tarafındaki planlamanın eksikliği ve insan kaynakları yönetimindeki sorunlar nedeniyle zarar ettiğini vurguluyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Donat'a göre ÇAYKUR'un tekrar kâra geçebilmesi için siyaset üstü konumlandırılması gerekiyor. "Bölgede üretim yapanlarla konuştuğunuz zaman çay alımındaki kalite kriterlerinden tut da fiyatlamaya kadar siyasetin belirleyici olduğunu görüyorsunuz" diyen Donat, ÇAYKUR'un özerk ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söylüyor. DEPOLARDA BEKLEYEN ÇAYLAR KÜFLENDİ Mİ? ÇAYKUR'a yöneltilen eleştirilerden bir başkası da çayların depolarda bekletildiği, kimilerinin de çürüdüğüne dair. Sözcü gazetesi Sayıştay raporuna atıfla bu yılın başında yaptığı haberinde ÇAYKUR'un 20 ton organik çayın küflenmesine neden olduğunu ve bu çayların imha edildiğini belirtti. ÇAYKUR ise bu haberleri reddederek 2015-2016'da aşırı yağışlar ve yaşanan seller nedeniyle zarar gören ve usulü gereğince imha edilen 20 ton çay dışında zarar gören veya imha edilen herhangi bir çayın olmadığını açıkladı. ÇAYKUR yine aynı açıklamada haberlerde iddia edilenin aksine stoklarının makul seviyede olduğunu belirtti. Geçen ay düzenlenen KİT Komisyonu toplantısında ise CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel bu iddialara atıfta bulunarak, "Sayıştay'ın 2019 raporundan bir örnek vermek istiyorum. Sayıştay, 2015-2016 üretimi 20 tona yakın organik çayın küflendiğini, bu nedenle 218 bin liralık bir zarar oluştuğunu söylüyor. Sayıştay mı doğru söylüyor, siz mi doğru söylüyorsunuz?" dedi.