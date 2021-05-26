FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÇAYKUR neden zarar ediyor?

ÇAYKUR neden zarar ediyor?

26.05.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017’den beri zarar eden ÇAYKUR’un 2020 zararı 547 milyon TL olarak açıklandı. Sözcü gazetesinin haberine göre ise ÇAYKUR neden zarar ettiğine ilişkin yaptığı açıklamada “kamusal gücü, sosyal sorumlulukları, bölgenin özel şartları ve çayın stratejik bir ürün olması” gibi şartlar dolayısıyla bilanço gerçekleşmelerinde sapmalar olabileceğini aktardı. Uzmanlara göre ise ÇAYKUR’un çayın en çok tüketildiği ülkelerden birinde, sektörün önemli bir oyuncusuyken zarar etmesi anlaşılması güç bir durum.

ÇAYKUR neden zarar ediyor?

Doğu Karadeniz bölgesinde çay hasadı başladı. Çay üreticileri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandeminin gölgesinde diğer şehirlerden de gelen işçilerle beraber bahçelerden çay topluyor.

Bu üretimin en büyük alıcısı ise ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü).

ÇAYKUR ise son dört yıldır üst üste zarar etmesiyle tartışılan bir kurum.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nun nisan ayındaki toplantısında açıklanan verilere göre ÇAYKUR 2020'de 547 milyon TL zarar etti.

Komisyon toplantısında CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kurumun mali tablosunun neden bu kadar kötü olduğunu sormuştu.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre ÇAYKUR, bu soruya yönelik olarak verdiği yazılı yanıtında, "Yıl içi uygulamalarımızda çok değişken ve dışarıdan etkilere açık gerçekleşmeler olabiliyor" ifadesini kullandı.

ÇAYKUR, yazılı yanıtında stratejik planlarında ve bilanço hedeflerinde üretici, pazar ve tüketici arasında dengenin sağlanmaya çalışıldığını aktardı.

Ancak "kamusal gücü, sosyal sorumlulukları, bölgenin özel şartları ve çayın stratejik bir ürün olması" gibi şartlar dolayısıyla ÇAYKUR'un bilanço gerçekleşmelerinde sapmalar olabileceği aktarıldı.

Uzmanlara göre ise ÇAYKUR'un çayın en çok tüketildiği ülkelerden birinde, sektörün önemli bir oyuncusuyken zarar etmesi anlaşılması ise güç bir durum.

'BU KOŞULLARDA KAR ETMEMESİ TUHAF'

Çay tarımı, Rize, Artvin, Trabzon, kısmen Giresun ve Ordu şehirlerini kapsayan 787 bin dekar alan üzerinde yaklaşık 182 bin üretici aile tarafından yapılıyor.

1985'te yaş çay üretiminin en büyük alıcısı yüzde 95 ile ÇAYKUR iken bu oran özel sektörün payının artmasıyla yüzde 52'ye kadar düştü.

Diğer yandan ÇAYKUR'un sürekli artan zararı, dünyanın kişi başı en çok çay tüketen ülkesi Türkiye'de kurumun gidişatı açısından soru işaretleri doğuruyor.

Ailesi de çay üreticisi olan araştırmacı Fatma Genç, "ÇAYKUR'un şu koşullarda kâr etmemesi tuhaf" diyor.

ÇAYKUR, 2017'den beri sürekli zarar açıklıyor.

2015 yılında 22,7 milyon TL kâr etmişti. 2016 yılında da 82,1 milyon TL kâr eden kurum, 2017 yılında ise 267,7 milyon lira zarar etti.

Zararı 2018 yılında 657 milyon, 2019'da ise 635 milyon lira oldu.

BBC Türkçe'ye konuşan Genç, "Üreticiden çayı alıyor, işliyor, fabrika yatırımı yapıyor, bundan dolayı zarar ediyor gibi bir şey diyemiyoruz" diyor.

6 Nisan'da düzenlenen TBMM KİT Komisyonu toplantısında CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer de benzer bir tespitte bulundu.

Tuncer, Sayıştay raporlarına atıfta bulunarak ÇAYKUR'u "neredeyse iflasa sürükleyen bu zararın"; büyük harcamalar, kamulaştırma masrafları, özel sektörden fabrika alınması, çay bahçelerinin yenilenmesi gibi yatırım kalemlerinden kaynaklanmadığını vurguladı.

'AMAÇ DIŞI HARCAMALARI FAZLA'

Araştırmacı Fatma Genç, Sayıştay raporları ve ÇAYKUR'un faaliyet raporlarına atıfta bulunarak kurumun amaç dışı harcamalarının fazla olduğunu söylüyor.

Genç, buna örnek olarak ÇAYKUR'un reklam ve promosyona yaptığı harcamaların büyüklüğünü gösteriyor:

"Nakit akışını sağlayamadığı için sürekli bankalardan kredi alarak borçlarını ödediği görülüyor. Borçlarının nasıl yaratıldığına bakıyorsunuz, pazarlama yapma kabiliyetine sahip bir kurum iken pazarlama işlerini bayiler aracılığıyla başka kurumlara, yan şirketlere yaptırıyor. Bu şirketlerden çıkan zararı da kendisi üstleniyor."

Muhalefet partilerinin milletvekillerine göre ÇAYKUR'un stevia bitkisiyle ilgili çalışmalar için yaptığı 16 milyon TL'lik harcama boşa yapılan yatırımlarından biri.

KİT Komisyonu'nun muhalefet partilerinden olan üyeleri, Güney Amerika menşeili bir bitki olan stevia'nın Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirmeye uygun olmadığının bilinmesine rağmen bu harcamanın yapılmasını eleştiriyor.

ÜRETİCİYE ÖDEMELERİN KREDİ ÇEKEREK YAPILMASI

Türkiye'de çay üretimi, işgücünün daha ucuz olduğu diğer üretici ülkelere göre pahalı.

Hükümet ve ÇAYKUR tarafından bugüne kadar kurumun zarar etmesine gerekçe olarak üreticilere yaş çay için yapılan ödemeler ve bu ödemeler için kredi çekilmesi gösterildi.

Habertürk gazetesinin 2019 tarihli "ÇAYKUR neden zarar etti?" başlıklı haberinde, ÇAYKUR'un zararına neden olarak rekor miktarda yaş çay alınması ve ödemelerin yüksek faizlerle borçlanılarak yapılması gösterildi.

Haberde seçim zamanı çayın fiyatının yükseldiği vurgulanarak ÇAYKUR'un çay fiyatlarına iki defa zam yaptığı aktarıldı.

ÇAYKUR, bu bedeli ödeyebilmek için kredi çekti, faizlerde yaşanan artışlarla da kurumun finansman giderleri yükseldi.

'SİYASET ÜSTÜ KONUMLANDIRILMALI'

Bloomberg HT ekonomi kanalının tarım editörü İrfan Donat, ÇAYKUR'un da çoğu KİT'te olduğu gibi operasyonel sorunlar, finansal maliyetlerin yüksek olması , stok tarafındaki planlamanın eksikliği ve insan kaynakları yönetimindeki sorunlar nedeniyle zarar ettiğini vurguluyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Donat'a göre ÇAYKUR'un tekrar kâra geçebilmesi için siyaset üstü konumlandırılması gerekiyor.

"Bölgede üretim yapanlarla konuştuğunuz zaman çay alımındaki kalite kriterlerinden tut da fiyatlamaya kadar siyasetin belirleyici olduğunu görüyorsunuz" diyen Donat, ÇAYKUR'un özerk ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söylüyor.

DEPOLARDA BEKLEYEN ÇAYLAR KÜFLENDİ Mİ?

ÇAYKUR'a yöneltilen eleştirilerden bir başkası da çayların depolarda bekletildiği, kimilerinin de çürüdüğüne dair.

Sözcü gazetesi Sayıştay raporuna atıfla bu yılın başında yaptığı haberinde ÇAYKUR'un 20 ton organik çayın küflenmesine neden olduğunu ve bu çayların imha edildiğini belirtti.

ÇAYKUR ise bu haberleri reddederek 2015-2016'da aşırı yağışlar ve yaşanan seller nedeniyle zarar gören ve usulü gereğince imha edilen 20 ton çay dışında zarar gören veya imha edilen herhangi bir çayın olmadığını açıkladı.

ÇAYKUR yine aynı açıklamada haberlerde iddia edilenin aksine stoklarının makul seviyede olduğunu belirtti.

Geçen ay düzenlenen KİT Komisyonu toplantısında ise CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel bu iddialara atıfta bulunarak, "Sayıştay'ın 2019 raporundan bir örnek vermek istiyorum. Sayıştay, 2015-2016 üretimi 20 tona yakın organik çayın küflendiğini, bu nedenle 218 bin liralık bir zarar oluştuğunu söylüyor. Sayıştay mı doğru söylüyor, siz mi doğru söylüyorsunuz?" dedi.

DÜNYANIN EN DOĞAL ÇAYI OLMASINA RAĞMEN İTHAL EDİLİYOR

Türkiye'deki çay bahçelerine kış aylarında kar yağdığı için zararlı oluşumu baskılanıyor, bu sayede zirai ilaçlama yapılmasına gerek kalmıyor.

Bu da Türkiye'de üretilen çayın dünyanın en doğalı olmasını sağlıyor.

Rize Ticaret Borsası'na göre bu sayede Türk çayı iyi bir tanıtımla dünya pazarında en pahalı satılan, en kaliteli çay olabilir.

Ancak buna rağmen Türkiye çayda net ithalatçı konumunda.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2019'da 19 bin ton çay ithal edilirken 4 bin ton çay ihraç edildi.

Bu da Türkiye'yi çay ithalatında dünyada 25'inci sıraya, çay ihracatında ise 31'inci sıraya konumlandırıyor.

En son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'den çok daha az çay üreten Azerbaycan'dan 300 ton çay alımının önü açılmıştı.

2021 raporunda Rize Ticaret Borsası, çay üretiminden alınan verimin artırılabilmesi için öncelikli olarak kalitesi düşen çay bahçelerinin yenilenmesi gerektiğini vurguluyor.

Aynı zamanda ÇAYKUR'un bankalardan kredi alarak ödeme yapmasının önüne geçmek için 12 aya yayılan kademeli ödeme sisteminin getirilmesi ve çay yasasının çıkarılması gerektiğini belirtiyor.

ÖZELLEŞTİRMENİN ÖNÜ MÜ AÇILIYOR?

Muhalefet milletvekilleri, ÇAYKUR'un 2017 yılında Varlık Fonu'na devredildiğinden beri zarar ettiğini özellikle vurguluyor.

Kimilerine göre ÇAYKUR'un zarar etmesiyle Türkiye Şeker Fabrikaları'nda olduğu gibi özelleştirilmesinin önü açılıyor.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Ekim ayında Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri önce zarar ettiriliyor, sonra da satışa çıkarılıyor. Bu bir yöntem aslında" dedi.

Araştırmacı Fatma Genç de ÇAYKUR'un Varlık Fonu'nda olmasının statüsünü belirsizleştirdiğini aktarıyor.

Uzun bir süre genel müdür ataması yapılmayan ÇAYKUR için, "Ne yaptığı ve amacı belli olmayan bir kurum" diyen Genç, ÇAYKUR'un zarar etmemesi için kurumsal faaliyetlerinin geri kazandırılması, denetleyici ve düzenleyici bir işlevde konumlandırılması gerektiğini belirtiyor.

ÇAYKUR'un değerli bir marka olduğunun altını çizen tarım yazarı İrfan Donat da KİT'ler için, "Bu kurumlar kamu zararı yazıyor ve bu zarar hepimizin cebinden çıkıyor" ifadesini kullanıyor.

Donat'a göre ÇAYKUR'un tekrar kâra geçirilmesi için durum tespiti yapılmalı, bilançosu doğru okunmalı ve giderlerde sıkıntının olduğu noktalar tespit edilmeli.

Kaynak: BBC Türkçe

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Satıştan önceki 3 gün içinde zorunluİkinci el otomobil alacaklar dikkat! Satıştan önceki 3 gün içinde zorunlu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor
Altın bilezik fiyatları güne yükselişle başladıAltın bilezik fiyatları güne yükselişle başladı
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldıYeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
demekki sırada çaykur var onu yiyecekler önce zarar göster sonra üzerine çök biz bu olaylara doyduk artık

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Binlerce memur işe alınacak!

Binlerce memur işe alınacak!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Önce çökecek sonra yükselecek!

Önce çökecek sonra yükselecek!

Tek şart 10 yıllık sigorta! Bu hastalığa sahipseniz...

Tek şart 10 yıllık sigorta! Bu hastalığa sahipseniz...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.