Cep telefonu aboneliğine yeni düzenleme! Hatlar 3 ayda bir kapanacak

TBMM’ye sunulan yeni torba yasa tasarısı, cep telefonu abonelik süreçlerinde köklü bir değişikliğin kapısını aralıyor. Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılan ekleme ile birlikte, operatörlerin abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama kriterleri yeniden tanımlanıyor. Bu kapsamda, artık elektronik kimlik doğrulama özelliği taşımayan kimlik belgeleriyle hat açılması mümkün olmayacak. Düzenleme, hem güvenlik standartlarını yükseltmeyi hem de sahte veya usulsüz hat açma girişimlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.ğrulama kabiliyetini haiz olmayan kimlik belgeleriyle abonelik kaydı yapamayacak.

Tasarıya göre, abonelik kaydı "kişinin kimliğini, kimlik belgesi ve yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimliği doğrulayıcı şifre vasıtasıyla" kontrol edilecek.

Tasarıda, yabancı ülke vatandaşları ve göçmenlerin abonelikleri konusunda yeri kurallar öngörüldü. Tasarıya göre, abonelik kaydı yapılan yabancı uyruklu kişinin elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini sahip belgeye sahip olmaması halinde, telefon şirketi, abonelik kaydı yapılan yabancı kişinin kimliği, yüz veya parmak izine ilişkin biyometrik verileriyle Göç İdaresi Başkanlığı'ndan isteyecek.

Bu madde, Türkiye'de görevli diplomatlar ile ailelerine uygulanmayacak.

HATLAR 3 AYDA OTOMATİK KAPANACAK

Tasarıda yer alan maddeye göre, artık cep telefonu şirketleri, abonelerin hayatta olup olup olmadığını da kontrol edecek. Maddeye göre, işletmeci, üç ayda bir tüm abonelerin ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesi gibi hallerle aktif olup olmadığını resmi makamlardan teyit edecek, teyit edemezse, abonelikleri iptal edecek.

NTV'de yer alan habere göre; tasarıda, cep telefonu şirketlerine abonelik sınırlaması da getirildi. Düzenlemeye göre, işletmeci, BTK tarafından belirlenen sınırdan fazla abonelik kaydı yapamayacak, bu hatlara hizmet veremeyecek.

YABANCILARA ÖZEL HAT VERİLECEK

Düzenlemeye göre, yabancı uyruklu gerçek kişilere mobil haberleşme hatlarına özgü numara tahsis edilecek.

Tasarıda, düzenlemenin gerekçesi açıklanırken, "Abonelik bilgilerini güncellemek için ilgili işletmeciye başvurmayan veya kimliği teyit edilemeyen yabancı uyruklu gerçek kişilere ait mobil haberleşme hatlarının elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantısı, abonelere verilen başvuru süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde ilgili işletmeci tarafından kesilecektir." denildi.

Cep telefonu şirketi, düzenlemeye aykırı hareket ederse her bir hat için 20 bin lira ceza idari ceza uygulanacak.

YABANCILARIN 6 ÜY SÜRELERİ VAR

Tasarıya göre, yabancı uyruklular, hatlarını 6 ay içinde düzenlemeye uygun hale getirecek.

Düzenlemenin gerekçesinde, “Yabancı uyruklu kişilerin kullandığı mobil haberleşme hatlarına yönelik düzenlemeler yapılması, suç amacıyla kullanılan mobil haberleşme hatlarının tespitine, kapatılmasına ve aykırı davranan işletmecilere yönelik yaptırımlara ilişkin düzenleme yapılmasının” amaçlandığı belirtildi.

AMAÇ SUÇLA MÜCADELE

Tasarının gerekçesinde, mobil hatların suç ve dolandırıcılık için kullanıldığı, çok sayıda abonelikler yapılarak yasal takibin güçleştirildiği belirtildi. Tasarıyla, dolandırıcılık, hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının hemen kapatılması amaçlanıyor.