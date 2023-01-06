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Cep telefonuna ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi açıklama geldi! İşte ÖTV indirimde son durum

06.01.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV indirimi için araştırmalar hızlandı. Cep telefonu, otomobil ve tablet almak isteyenler ÖTV düzenlemesi olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Cep telefonunda indirim olacağı iddialarının gündeme gelmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Peki, cep telefonuna ÖTV indirimi gelecek mi?

Cep telefonuna ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi açıklama geldi! İşte ÖTV indirimde son durum

ÖTV indiriminin olup olmayacağı merak ediliyor. Özel Tüketim Vergisi, belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Cep telefonunda ÖTV indirimi olacağı iddiaları gündemde yer alıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından merak edilen soru ile ilgili açıklama yapıldı.

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "'Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak'şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

ENGELLİLERİN ARAÇ ALIMINDA ÖTV MUAFİYETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (seri no: 11), Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (seri no: 21) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 55), Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.
Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122,93 artırılarak 260 lira oldu.

ötv-indirimi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere, yüzde 61,5 olarak belirlendi.

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi, belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

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