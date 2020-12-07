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Çeyrek altın ne kadar? 7 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.12.2020 17:50 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 7 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Çeyrek altın ne kadar? 7 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Bu yüzden güncel durum hakkında araştırma yapılıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 747 TL’den alınan çeyrek ziynet 752 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 752 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı cuma günkü kapanışa göre % 0,78 yükseliş ile 464 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 463,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 464 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 3.056 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.077 TL’den, 423 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 427 TL’den, 2.987 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.007 TL’den, 1.493 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.503 TL’den, 463,80 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 464 TL'den ve 747 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 752 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

Altın fiyatları vatandaşların kafasını karıştırdı! Altın alınır mı? Altın yükselir mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altına yatırım yapılır mı?Altın fiyatları vatandaşların kafasını karıştırdı! Altın alınır mı? Altın yükselir mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altına yatırım yapılır mı?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

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Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? Analistler; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini bildirdi. Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

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