Cezalar dakikalar içinde e-Devlet'te! Trafikte dört bir yana koyulacak: "Tuzak değil; vatandaşlar nerede olduğunu görecek"

Trafikte hız ihlali hemen her gün özellikle ya bir can yakıyor ya da bir can alıyor. Radarsan'ın ürettiği yapay zeka destekli mobil radar cihazlarının özellikle en fazla kazanın gerçekleştiği yerlere konmasıyla hız ihlallerinin azalması hedefleniyor. "Amacımız ceza yazmak değil, 'Dikkat et, buradayız demek'" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre nokta atışı olmasa da radarların nerelerde olduğunu görmek mümkün olacak.

"1356 KİŞİ OKUL VE HASTANE ÖNÜNDE ÖLMÜŞ"

Yerlikaya, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin soruları yanıtladı.

2023-2024'te hız ihlallerine ilişkin 3,5 milyon kişiye işlem yapıldığını anlatan Yerlikaya, buna rağmen hız kusuru verilen kaza sayısının yüzde 14 arttığına değindi.

TÜİK verilerine göre son 10 yılda ölümlü ve yaralamalı kazaların yüzde 79'unun yerleşim yeri içinde gerçekleştiğini hatırlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Yani ölümlü 5 kazanın 4'ü şehir içinde oluyor. Yerleşim yerinde hız sebepli kazalarda can kaybı, 2019-2024 yıllarında 12 bin 140. Saatte 30 kilometre hız limiti okul, hastane önleridir. 1356 kişi okul ve hastane önünde ölmüş. Okul ve hastane önlerinde 6 senede 723 yaya ölmüş. Yani 1356'nın 723'ü yaya. Orada 169 okul çocuğu var, 0-17 yaş aralığı. Yine aynı periyotta 50 kilometre limiti olan yerde maalesef 7 bin 689 can kaybı yaşamışız. Bunun da yarısı yayaya çarpma."

Yerlikaya, 2019-2024 yıllarında yerleşim yerinde 12 bin 140, aynı periyotta şehirler arasında ise 6 bin 590 kişinin kazalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

DÖRT BİR YANA KOYULACAK

Yerlikaya, radarla atılacak adımları ve detayları ise şöyle anlattı:

Mobil radar cihazı Radarsan tarafından üretildi. Yapay zeka destekli bir cihaz. Radarlar her tarafa konulacak. Bunu hastane önüne, okul önüne koyacağız. En fazla kazanın olduğu yerlere konacak. Canımızın yandığı yerlere bunu kuracağız.

TELEFON UYGULAMASINDAN GÖRÜLEBİLECEK

Vatandaşlarımıza tuzak kurmuyoruz. Aplikasyonla nerede radar olacağını vatandaşlar görecek. Nokta atışı yerini söylemeyeceğiz.

'E-DEVLET' DETAYI: DAKİKALAR İÇİNDE DÜŞECEK

Amacımız ceza yazmak değil, 'Dikkat et, buradayız' demek. Cihaz gece gündüz aynı kalitede çekebiliyor.

Sadece hız değil, kemer kontrolü de yapabilecek. Ceza dakikalar içinde e-Devlet'e düşecek.

"EHLİYETİNİZ ALINIR"

hız ihlali cezasında psiko-teknik değerlendirme yapılacak ve psikiyatri muayenesi olacak.

Yerleşim yeri dışında 90'la gitmeniz gereken yerde 140'la giderseniz ehliyetiniz alınacak.