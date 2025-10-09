FİNANS

Cezası 14 asgari ücret! Çalışan ve işverenler dikkat, SGK İl Müdürü açıkladı 'Ek yaptırımlar da olabilir'

Kayıt dışı istihdam hem çalışan hem de işveren için sorun teşkil ediyor. Taraflar için uyarılarda bulunan Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, ciddi yaptırımların olduğunu belirtti. Koç, bir çalışanın 1 yıl boyunca sigortasız çalışmasının bedelinin 14 asgari ücrete denk olacağını kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde her yıl sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına ziyaretler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

TESPİT EDİLİRSE NE OLACAĞINI ANLATTI

Kayıt dışı istihdamın, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi olduğunu belirten Koç, "Sigortasız işçi çalıştırmak ya da çalışma sürelerini eksik bildirmek kayıt dışı istihdam sayılır. Bu durum hem çalışan hem de işveren açısından ciddi yaptırımlara neden olur" dedi.

Koç, sigortalı çalışmanın anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, "İşverenlerin çalışanlarını sigortasız çalıştırma hakkı olmadığı gibi, çalışanların da sigortasız çalışmayı isteme hakkı yoktur. Tespit halinde işverenler mağduriyet yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

SONUÇLARI ÇOK AĞIR!

Kayıt dışı istihdamın çalışanları sosyal güvenceden yoksun bıraktığını, işverenler arasında haksız rekabet oluşturduğunu ve kamu gelirlerinde kayıplara yol açtığını ifade eden Koç, sigortasız çalışan kişilerin emeklilik, malullük, ölüm aylığı, işsizlik sigortası, sağlık hizmetleri ve tazminat haklarından mahrum kaldığını hatırlattı.
CEZASI 14 ASGARİ ÜCRET

"Denetimlerde kayıt dışı istihdam belirlenmesi halinde işverenlere mevzuatta öngörülen idari para cezaları uygulanır. Fiilin niteliğine göre teşvik iptali gibi ek yaptırımlar da olabilir" diyen Koç, bir işçinin bir yıl boyunca sigortasız çalıştırıldığının tespiti halinde idari cezanın 14 asgari ücrete kadar çıkabileceğini söyledi.

Koç ayrıca, bu işyerlerinin sigorta prim teşviklerinden yararlanamayacağını, haksız yararlanılan teşviklerin gecikme zammıyla geri alındığını, iş kazası durumunda işverenin adli ve idari sorumluluklarının doğduğunu belirtti.
YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR DİKKAT

Açıklamasında yabancı uyruklu işçi çalıştırma konusuna da değinen Koç, "Çalışma izni olmadan yabancı uyruklu işçi çalıştırılması durumunda her bir kişi için 2025 yılı itibarıyla 81 bin 683 TL idari para cezası uygulanır" dedi. İzinsiz çalıştırılan yabancıların ve ailelerinin dönüş masraflarının da işveren tarafından karşılanmak zorunda olduğunu vurguladı.
ÖDEMELER BANKA ÜZERİNDEN OLMALI

Koç, Türkiye genelinde 3 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücret ödemelerini banka aracılığıyla yapmak zorunda olduklarını hatırlatarak, "Bu yükümlülüğe uymayan işverenlere 2025 yılı için her işçi ve her ay için 2 bin 179 TL idari para cezası uygulanmaktadır" bilgisini paylaştı.
İHBAR VE ŞİKAYET İÇİN

Koç, çalışanların sigortalarının yatırılıp yatırılmadığını veya kazanç seviyelerinin doğru bildirilip bildirilmediğini e-Devlet, Alo 170, SGK İl Müdürlükleri veya CİMER üzerinden kolayca sorgulayabileceklerini ifade etti.

