Çift maaş almak isteyenler dikkat: SGK reddetti Yargıtay son kararı verdi!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu hem eşten hem de anne veya babadan çift maaş alınmasına dair son noktayı koydu. Hukuk dünyasını ikiye bölen konuya ilişkin Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Konu ile ilgili detayları ise SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş açıkladı. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Hem dul hem de yetim aylığı almak isteyen hak sahipleri için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kritik öneme sahip bir karar verdi. Eşinin vefatı nedeniyle ölüm aylığı alan bir kadın babasının vefatı sonra ikinci bir maaş için SGK’ya başvuruda bulundu. SGK ise bu başvuruyu reddetti. Başvuruda bulunan kişi ise soluğu mahkemede aldı.

ÇİFT MAAŞ ALABİLİR MİSİNİZ?

Davacı taraf, babasının eski kanun döneminde vefat etmesinden dolayı yetim aylığı alma hakkının da bulunduğunu bu hakkın tarafına verilmesini talep etti. Yerel mahkeme davayı reddederken istinaf mahkemesi davacıyı haklı buldu.

SGK’nın temyizi üzerine Yargıtay 10. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozuldu. Dava Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna intikal etti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise istinaf mahkemesinin kararını bozdu.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararın gerekçesinde birtakım şartların bulunduğunun altını çizerek, “Sigortalıya ilişkin şartların sigortalının ölüm tarihinde; hak sahibine ilişkin şartların ise hak sahipliği sıfatının kazanıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Davacının eşinin 1 Ekim 2008 tarihinde vefat ettiğini hatırlatan kararda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, babasından dolayı hak sahibi sıfatını eşinin ölümü ile kazandığı, bu nedenle eşinin ölüm tarihinde yürürlükte olan ve uygulanması gereken 5510 sayılı Kanun'un uygulandığı kaydedildi. Bundan dolayı çift aylığa hak olmadığı belirtildi.
SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş ise Türkiye Gazetesi’nde köşesinde konu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Karakaş, sigortalıya ait şartların ölüm tarihinde, hak sahibine dair şartların ise ‘hak sahipliği sıfatının kazanıldığı’ tarihte yürürlükte olduğu kanuna göre belirlendiğini söyledi.

KANUN SADECE BU HAKKI TANIYOR

Eşin vefatı 01 Ekim 2008'den sonra gerçekleştiği için, bu tarihte yürürlükte olan mevzuatın geçerli olduğunu belirten Karakaş, kanunun sadece yüksek olanı tercih edilmesine imkân tanığını belirtti.
KARARIN ÖNEMİ

Son olarak, kararın öneminden bahseden Karakaş şu sözleri sarf etti:

“Bu karar, ‘eskiden babam ölmüştü, hakkım bakidir’ düşüncesinin her zaman geçerli olmadığını gösteriyor. İkinci bir maaş için gerekli olan ‘dul kalma" veya "işten ayrılma’ gibi şartların gerçekleştiği tarihteki kanun, cebinize girecek ikinci maaşı belirliyor”
