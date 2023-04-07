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Çiftçiler dikkat! Ödemeler bugün yapılacak... Bakan Kirişci kalem kalem açıkladı

07.04.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Bakan Kirişci, destek tutarının dağılımına dair de bilgi verdi.

Çiftçiler dikkat! Ödemeler bugün yapılacak... Bakan Kirişci kalem kalem açıkladı

Çiftçilere yaklaşık 1,3 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak. Söz konusu açıklama, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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İŞTE ÇİFTÇİLERE AKTARILACAK ÖDENİN DETAYLARI

Kirişci, paylaşımında destek tutarının dağılımına ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği olarak 845 milyon 133 bin 986 lira, yaş çay desteği olarak 379 milyon 492 bin 146 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 25 milyon 641 bin 987 lira, bombus arısı kullanım desteği olarak 18 milyon 261 bin 600 lira, damızlık ana arı desteği olarak 38 bin 700 lira ödeme yapılacak.

Fındık bazlı alan desteği, kimlik numarasına göre, bugün ve 14 Nisan'da, diğer destekler ise bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak. (AA)

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