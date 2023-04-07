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O talebe olumlu yanıt! Bağ-Kur'luların 9000 prim günü şartına düzenleme: Uygulanacak kriterde istihdam sayısı...

07.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağ-Kur'luların emekliliği için yeni düzenleme! Emeklilik için gereken 9 bin prim günü şartında yeni düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma yaptıklarını ve bir kriter uygulanacağını açıkladı. ATO'dan yapılan açıklamada ATO Başkanı Baran'ın 9 bin prim gün sayısının düşürülmesi talebini olumlu karşılayan Bilgin'in işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştığı belirtildi.

O talebe olumlu yanıt! Bağ-Kur'luların 9000 prim günü şartına düzenleme: Uygulanacak kriterde istihdam sayısı...

Bağ-Kur'luların emekliliği ile alakalı önemli bir gelişme oldu. Buna göre Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile görüştü. Bakan Bilgin, konuya dair çalışma yaptıklarını aktardı.

BAKAN BİLGİN: KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

ATO Başkanı Gürsel Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9000 prim gün sayısının düşürülmesini istedi. Ankara Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Bilgin bu talebi olumlu karşıladı. Aktarılan bilgilere göre, Bakan Bilgin, iş verenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.

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"MÜJDEYİ PAYLAŞTI"

ATO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada "ATO Başkanı Baran'ın talebini olumlu karşılayan Bakan Bilgin de, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştı." ifadeleri yer aldı.

İSTİHDAM SAYISINA GÖRE KRİTER

Edinilen bilgilere göre, Bakan Bilgin Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini vurgulayarak, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini söyledi.

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SSK VE BAĞ-KUR'LULAR ARASINDAKİ FARK

SSK'da 7 bin 200 prim günü ile kadınlar 58 yaşını, erkekler de 60 yaşını doldurduğunda emekli olabiliyor ancak bu durum Bağ-Kur'lularda farklı oluyor. Bağ-Kur'lular kadınlarda 58 yaş, erkeklerde 60 yaş ve 9000 prim günü koşulları sağlanması halinde emeklilik hakkı elde edebiliyor.

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