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Çiğ süt zammı sonrası fiyatlar 20 lira birden arttı

08.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ürünün maliyetinde yaşanan artışlardan sonra başta gıda olmak üzere raflardaki ürünlere yansıdı. Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süte yaptığı zam sonrasında süt ürünlerinde de 5 liradan 20 liraya kadar fiyat artışı yaşandı.

Çiğ süt zammı sonrası fiyatlar 20 lira birden arttı

Geçtiğimiz hafta çiğ süte Ulusal Süt Konseyi tarafından zam yapılmış, böylece sütün litre fiyatı 3.20 TL’den 4.70 TL’ye yükselmişti. 25 litre sütten 1 kilo elde edilen tereyağın fiyatı 54 liradan 70 liraya yükselirken, yine 18 litre çiğ sütten 1 kilo elde edilen kaymak ise 45 liradan 60 liraya yükseldi.

"FİYATLARA TAM ANLAMIYLA YANSITMADIK"

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulundan Asarcıklı Caddesi’nde bulunan şarküteri çalışanı Hasan Akça, çiğ süt zammından sonra süt ürünlerine zam geldiğini aktarırken, bu artışı tam anlamıyla yansıtmadıklarını belirtti. Akça, “Geçtiğimiz hafta çiğ süte gelen zamlar bizim dükkânımızdaki ürünlerimizin fiyatlarını etkiledi. Yüzde 50 oranında ürünlere zam gelse de biz fiyatlara tam anlamıyla bu zamları yansıtmadık. Örneğin tereyağın kilogram fiyatı 54 liradan 70 liraya, kaymağın fiyatı ise 45 liradan 60 liraya yükseldi. Bunun yanı sıra peynir fiyatı 44 liradan 54.90 TL’ye yükselirken yoğurt fiyatlarına 5’er lira artış yapıldı” diye konuştu. (İHA)

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