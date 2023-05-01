Çocuk başına bir yıl erken emeklilik, iki yıl geç ödemeli faizsiz kredi, yıllık 12 bin 800 TL'lik indirim... Detaylar netleşti!

Aile Koruma Kalkanı Programı'nda detaylar belli oldu. 3 başlıkta toplanan programda ev hanımlarına emeklilik, gelir tamamlayıcı aile destek sitemi ve yeni evlenecek çiftlere destekler yer alıyor. Programın detaylarını anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, ATV Haber'e yaptığı açıklamada 3 başlıkta yer alan maddeleri tek tek açıkladı.

YILLIK 12 BİN 800 TL PRİM DESTEĞİ

Buna göre ev hanımlarının emekli olabilmesi için prim ödemelerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. 2023 yılı itibariyle 3 bin 202 TL ödenen prim 2 bin 135 TL'ye indirilecek. Yani primlerde bin 67 TL'lik bir indirim olacak. Bu da yıllık 12 bin 800 TL'ye karşılık geliyor.

HER ÇOCUK İÇİN 1 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Programda yer alan bir başka detaya göre ise ev hanımları çocuk sayılarına göre daha erken emekli olabilecek. Örneğin bir ev hanımının 3 çocuğu varsa, her çocuk başına bir yıl olmak kaydıyla 3 yıl erken emekli olabilecek.

2 YIL ÖDEMESİZ SIFIR FAİZLİ KREDİ

Yeni evlenecek çiftlere verilecek desek ise 2 yıl ödemesiz kredi desteği ile olacak. 150 bin TL'ye kadar sıfır faizle kredi desteği imkanı sunulacak.

AİLEDEN EN AZ BİR KİŞİYE İŞ İMKANI

Her aileden en az bir kişiye iş imkanı da programdaki maddeler arasında yer aldı. Özel sektörde bu kişilerin İŞKUR aracılığıyla istihdama kazandırılması planlanırken, bunun mümkün olmadığı şartlarda kamuda işçi olarak istihdam edilecekler.



