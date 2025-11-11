FİNANS

Çocuk yapana 500 bin lira yardım! Resmen açıklandı... Tek bir ilçede ve de tek bir şart var

Aile Yılı projesine dev bir destek geldi. Nüfusun artırılmasına yönelik teşviklere bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar'da Emirdağ Belediyesi, gelecek yıl çocuk yapacak olan işçilere çocuk başı 500 bin lira yadım yardım yapılacağını duyurdu. Tek şart ise yardım yapılacak ailenin en az dört çocuk sahibi olması. Söz konusu yardımların dördüncü ve sonraki her çocuk için yapılacağı açıklandı.

Devrim Karadağ

500 bin TL'lik çocuk yardımı haberi bir anda gündem yarattı. Çocuk başına ödencek yardımın detayları ortaya çıkarken; nüfusun artıtılmasına yönelik teşviklere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Söz konusu yardımın adresi ise Afyonkarahisar.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş arasında, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere kurum işçilerinin alacağı yardım ve teşvikler için ek protokol imzalandı.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, Hizmet-İş Sendikası ile imzaladıkları ek protokolün belediyede çalışan işçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

'AİLE YILI'NA KATKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Aile Yılı" çalışmalarını önemsediklerini vurgulayan Koyuncu, şunları kaydetti:

"HER BİR ÇOCUK İÇİN 500 BİN LİRA YARDIM"

"Nüfusumuz azalıyor ve buna biz idarecilerin müdahale etmesi gerekiyor. Belediyemizde çalışan işçilerimizin dördüncü ve sonraki dünyaya gelecek her bir çocuğu için 500 bin lira doğum yardımı vereceğiz. Türkiye'de bunu hayata geçiren belediye olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz."

Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş da Emirdağ Belediyesi ile Türkiye'ye örnek gösterilecek bir protokole imza attıklarını dile getirdi.

Belediye işçilerinin alacağı doğum yardımının diğer belediyelere de örnek olmasını temenni eden Erkuş, "Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, taşın altına elini koydu. Çok güzel bir sözleşme imzaladık. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

