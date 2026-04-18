Çocuklara özel SIM kart geliyor! Sınırlama olacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan okul saldırıları tüm Türkiye'yi yasa boğarken saldırıların ardından harekete geçildi. Bunlardan en önemlisi veri sızıntısı ve kişisel bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması riski bulunan VPN'lerin engellenmesi olacak.

Bir diğeri ise GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde "çocuk hattı" olarak tanımlanması olacak.

BTK BİR DİZİ TEDBİR HAZIRLIĞINDA

Sabah'ta yer alan habere göre, böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlara ilişkin sınırlayıcı tedbirler alınabilecek.

Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

ÇOCUK SIM HATTI GELİYOR

Bu kapsamda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasına ilişkin düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.

BTK tarafından yapılan düzenleme 18 yaş altı kişilerin kullanacağı hatlarda ebeveyn kontrolüne izin veriyor. Yapılan düzenleme ile artık ebeveynler kendi adlarına olan hatları "çocuk sim hattı" olarak tanımlayacak.

HAT SAHİPLİĞİNE SINIRLAMA DÖNEMİ

Bu uygulamasıyla birlikte çocuk hattı olarak tanımlanan bu hatlara bazı önlemler alınabilecek.

Ayrıca TBMM'de kabul edilen yasal düzenleme ile GSM aboneliklerine sınırlama da getirilerek bir kişi adına sınırsız hat alma dönemi sona erdi.