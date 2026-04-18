Çocuklara özel SIM kart geliyor! Sınırlama olacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik adımlar hızlandırıldı. Bu kapsamda, çocuklara özel SIM hattı düzenlemesi için çalışmalar başlatıldı.

Cansu Çamcı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan okul saldırıları tüm Türkiye'yi yasa boğarken saldırıların ardından harekete geçildi. Bunlardan en önemlisi veri sızıntısı ve kişisel bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması riski bulunan VPN'lerin engellenmesi olacak.

Bir diğeri ise GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde "çocuk hattı" olarak tanımlanması olacak.

BTK BİR DİZİ TEDBİR HAZIRLIĞINDA

Sabah'ta yer alan habere göre, böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlara ilişkin sınırlayıcı tedbirler alınabilecek.

Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

ÇOCUK SIM HATTI GELİYOR

Bu kapsamda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasına ilişkin düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.

BTK tarafından yapılan düzenleme 18 yaş altı kişilerin kullanacağı hatlarda ebeveyn kontrolüne izin veriyor. Yapılan düzenleme ile artık ebeveynler kendi adlarına olan hatları "çocuk sim hattı" olarak tanımlayacak.

HAT SAHİPLİĞİNE SINIRLAMA DÖNEMİ

Bu uygulamasıyla birlikte çocuk hattı olarak tanımlanan bu hatlara bazı önlemler alınabilecek.

Ayrıca TBMM'de kabul edilen yasal düzenleme ile GSM aboneliklerine sınırlama da getirilerek bir kişi adına sınırsız hat alma dönemi sona erdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şimşek hedefteki ülkeyi açıkladıŞimşek hedefteki ülkeyi açıkladı
Kanadalı hava yolu şirketi, uçak yakıtı maliyetlerindeki artış nedeniyle 6 hattını uçuşa kapattıKanadalı hava yolu şirketi, uçak yakıtı maliyetlerindeki artış nedeniyle 6 hattını uçuşa kapattı

Anahtar Kelimeler:
SIM kart çocuk
En Çok Okunan Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

