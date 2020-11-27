CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE 400 idare memuru alımı şartları neler? İşte CTE memur alımı 2020 detayları

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sözlü sınav ve mülakat ile 9-5’inci dereceli kadrolara 300’ü erkek ve 100’ü kadın olacak şekilde toplam 400 idare memuru öğrencisi alımı yapılıyor. CTE 400 personel alımı ile ilgili başvurular ise e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İşte CTE memur alımı 2020 ile ilgili tüm merak edilenler...

CTE MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler doğrultusunda başvurular 27 Kasım 2020 tarihinden 11 Aralık 2020 (23:59:59’a kadar) tarihine kadar e-devlet üzerinden alınacak. Bu nedenle CTE memur alımı başvurusu için adayların e-devlet sistemine giriş yapması ve iş başvuru ekranından başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Posta yoluyla ya da şahsen başvurular kabul edilmiyor. Adayların öğrenim durumları ise Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığıyla 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı web servisleri aracılığıyla alınacak.

Başvuru sırasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde bulunan öğrenim bilgileri dikkate alınacağı için e-devlet sisteminde mezuniyet bilgisi yer almayan adayların başvuruda mağduriyet yaşamaması amacıyla e-devlet üzerinde olmayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları okuldan güncelleştirmeleri gerekiyor. İlanda yer alan KPSSP3 puan türü haricinde farklı bir puan türünden başvuru gerçekleştiren adayların ise başvuruları değerlendirmeye alınmıyor. Bu noktada sorumluluk adayın kendisinde oluyor. Ön inceleme sürecinde e-devlet sistemindeki bilgiler dikkate alınıyor ve ilave belge talep edilmiyor. Buna karşılık gerekli hallerde adaylardan sisteme yüklenmiş olan belgelerin asılları istenebilecek.