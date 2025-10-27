FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026’ya yeni kabineyle girebilir! Değişim için son kulis… Parola: Plan bütçe komisyonu

Uzun süredir gündemde olan kabine değişimi için ortaya atılan iddiaların neredeyse tamamı asılsız çıkmıştı. Haziran’da, Eylül’de son olarak Ekim’de kabinenin değişeceğine yönelik paylaşımlar yalanlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık ayında kabinede 3-4 revizyon yapabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026’ya yeni kabineyle girebilir! Değişim için son kulis… Parola: Plan bütçe komisyonu
Mynet Özel Haber

Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine konusundaki bakış açısı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kasım ayında başlayacak TBMM’deki Plan ve Bütçe Komisyonu sonrasında kabinedeki değişikliklerin hayata geçmesi bekleniyor.

MYNET ÖZEL | PAROLA: PLAN - BÜTÇE

Yeni kabine için bu kez yeni Aralık ayı işaret edildi. Mynet’in ulaştığı bilgilere göre bakanların sırasıyla plan bütçe komisyonuna katıldıktan sonra yılın son ayında yeni kabinenin gündeme geleceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026’ya yeni kabineyle girebilir! Değişim için son kulis… Parola: Plan bütçe komisyonu 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimden sonra önce AK Parti’deki kurmayları değiştirmişti. Partide önemli görevlerde bulunan Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ gibi isimlerin yerine Faruk Acar, Eyyüp Kadir İnan, Ahmet Büyükgümüş gibi isimler göreve getirilmişti.

Erdoğan, İstanbul il başkanını da değiştirerek Abdullah Özdemir’i Osman Nuri Kabaktepe yerine göreve getirmişti. Uzun seneler boyunca İletişim Başkanlığı görevinde bulunan Fahrettin Altun yerine de Burhanettin Duran getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026’ya yeni kabineyle girebilir! Değişim için son kulis… Parola: Plan bütçe komisyonu 2

HANGİ BAKANLIKLAR DEĞİŞECEK?

Kabinede kökten bir değişimin olması beklenmiyor, minimum 3 koltuğun değişmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının değişmesi bekleniyor.

MECLİS’TE MARATON BAŞLIYOR

TBMM’de bakanlar plan ve bütçe komisyonunda görüşmelere katılacak. 4 Kasım’da ilk komisyon toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026’ya yeni kabineyle girebilir! Değişim için son kulis… Parola: Plan bütçe komisyonu 3

BAKANLIKLARIN KOMİSYONLARA GİRECEĞİ TARİHLER DE BELLİ OLDU

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: 4 KASIM

TİCARET BAKANLIĞI: 5 KASIM

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: 6 KASIM

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: 7 KASIM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: 11 KASIM

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – 12 KASIM

GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI – 13 KASIM

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – 14 KASIM

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – 17 KASIM

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – 18 KASIM

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI – 19 KASIM

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – 20 KASIM

SAĞLIK BAKANLIĞI – 21 KASIM

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – 24 KASIM

ADALET BAKANLIĞI – 25 KASIM

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI – 26 KASIM

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – 27 KASIM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
27 Ekim Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları27 Ekim Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
Bakan Yerlikaya detayları açıkladı! Trafikte 'yaka kamerası' dönemi: '30 gün saklanıyor'Bakan Yerlikaya detayları açıkladı! Trafikte 'yaka kamerası' dönemi: '30 gün saklanıyor'

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kabine Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.