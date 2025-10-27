Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026’ya yeni kabineyle girebilir! Değişim için son kulis… Parola: Plan bütçe komisyonu

Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine konusundaki bakış açısı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kasım ayında başlayacak TBMM’deki Plan ve Bütçe Komisyonu sonrasında kabinedeki değişikliklerin hayata geçmesi bekleniyor.
Yeni kabine için bu kez yeni Aralık ayı işaret edildi. Mynet’in ulaştığı bilgilere göre bakanların sırasıyla plan bütçe komisyonuna katıldıktan sonra yılın son ayında yeni kabinenin gündeme geleceği düşünülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimden sonra önce AK Parti’deki kurmayları değiştirmişti. Partide önemli görevlerde bulunan Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ gibi isimlerin yerine Faruk Acar, Eyyüp Kadir İnan, Ahmet Büyükgümüş gibi isimler göreve getirilmişti.
Erdoğan, İstanbul il başkanını da değiştirerek Abdullah Özdemir’i Osman Nuri Kabaktepe yerine göreve getirmişti. Uzun seneler boyunca İletişim Başkanlığı görevinde bulunan Fahrettin Altun yerine de Burhanettin Duran getirilmişti.
Kabinede kökten bir değişimin olması beklenmiyor, minimum 3 koltuğun değişmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının değişmesi bekleniyor.
TBMM’de bakanlar plan ve bütçe komisyonunda görüşmelere katılacak. 4 Kasım’da ilk komisyon toplanıyor.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: 4 KASIM
TİCARET BAKANLIĞI: 5 KASIM
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: 6 KASIM
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: 7 KASIM
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: 11 KASIM
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – 12 KASIM
GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI – 13 KASIM
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – 14 KASIM
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – 17 KASIM
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – 18 KASIM
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI – 19 KASIM
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – 20 KASIM
SAĞLIK BAKANLIĞI – 21 KASIM
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – 24 KASIM
ADALET BAKANLIĞI – 25 KASIM
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI – 26 KASIM
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – 27 KASIM
