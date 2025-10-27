Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026’ya yeni kabineyle girebilir! Değişim için son kulis… Parola: Plan bütçe komisyonu

Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine konusundaki bakış açısı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kasım ayında başlayacak TBMM’deki Plan ve Bütçe Komisyonu sonrasında kabinedeki değişikliklerin hayata geçmesi bekleniyor.

MYNET ÖZEL | PAROLA: PLAN - BÜTÇE

Yeni kabine için bu kez yeni Aralık ayı işaret edildi. Mynet’in ulaştığı bilgilere göre bakanların sırasıyla plan bütçe komisyonuna katıldıktan sonra yılın son ayında yeni kabinenin gündeme geleceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimden sonra önce AK Parti’deki kurmayları değiştirmişti. Partide önemli görevlerde bulunan Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ gibi isimlerin yerine Faruk Acar, Eyyüp Kadir İnan, Ahmet Büyükgümüş gibi isimler göreve getirilmişti.

Erdoğan, İstanbul il başkanını da değiştirerek Abdullah Özdemir’i Osman Nuri Kabaktepe yerine göreve getirmişti. Uzun seneler boyunca İletişim Başkanlığı görevinde bulunan Fahrettin Altun yerine de Burhanettin Duran getirilmişti.

HANGİ BAKANLIKLAR DEĞİŞECEK?

Kabinede kökten bir değişimin olması beklenmiyor, minimum 3 koltuğun değişmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının değişmesi bekleniyor.

MECLİS’TE MARATON BAŞLIYOR

TBMM’de bakanlar plan ve bütçe komisyonunda görüşmelere katılacak. 4 Kasım’da ilk komisyon toplanıyor.

BAKANLIKLARIN KOMİSYONLARA GİRECEĞİ TARİHLER DE BELLİ OLDU

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: 4 KASIM

TİCARET BAKANLIĞI: 5 KASIM

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: 6 KASIM

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: 7 KASIM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: 11 KASIM

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – 12 KASIM

GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI – 13 KASIM

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – 14 KASIM

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – 17 KASIM

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – 18 KASIM

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI – 19 KASIM

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – 20 KASIM

SAĞLIK BAKANLIĞI – 21 KASIM

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – 24 KASIM

ADALET BAKANLIĞI – 25 KASIM

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI – 26 KASIM

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – 27 KASIM